Дети Анджелины Джоли занялись изучением русского языка

Дети голливудской звезды Анджелины Джоли не ходят в школу, а обучаются дома по специальной программе, в состав которой входит русский язык, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.
Как отмечается, от брака с актером Брэдом Питом у Джоли осталось шестеро детей в возрасте от 9 до 16 лет. Ни один из них не посещает школу, но каждый изучает иностранные языки.
Анджелина Джоли снялась в десятках фильмов. За свои работы она была награждена премией "Оскар" и тремя премиями "Золотой глобус". В 2009, 2011 и 2013 годах по версии журнала Forbes Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.
В октябре Джоли была среди тех женщин, что обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
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