23 и 24 декабря в Барнауле пройдёт Ярмарка Krafti Market, которая соберет более 40 мастеров по изготовлению различных деревянных и кожаных аксессуаров, новогодних украшений, парфюма, керамической посудой, напитков, сладостей и многих других потенциальных подарков на новый год. Приобрести все это можно будет в творческом пространстве "Кислород" (Льва Толстого, 30) с 11:00 до 19:00, вход свободный.
Как рассказали организаторы, мастера будут не только презентовать свои творения, но и проводить мастер-классы по гончарному искусству, созданию духов или интерьерных украшений.
"Это Вам не Хенд-Мэйд! Никаких поделок, только профессиональный подход к своей работе. Изделия Высшей пробы, превосходящие по своей красоте, уникальности и качеству любую продукцию из привычных магазинов – таким принципам придерживались организаторы Ярмарки Krafti Market, подбирая мастеров", — поясняют в творческом пространстве "Кислород".
Более подробную информацию можно узнать из группы мероприятия во "ВКонтакте" или Instagram.
Комментарии
Круто, классно, что в Барнауле проводятся такие мероприятия!!!