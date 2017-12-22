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Зюганов предлагает на пост президента непартийного кандидата от КПРФ

, ИА "Амител"
Вопрос участия Зюганова в качестве кандидата на президентских выборах окончательно решится на пленуме партии

Фото: newspile.ru

Депутат Госдумы, член Президиума ЦК Компартии РФ Валерий Рашкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время обсуждения кандидатуры на пост президента РФ на президиуме ЦК партии предложил выдвинуть директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.  

"Это первый этап обсуждения, Геннадий Андреевич Зюганов это сделал. Мы обсуждали данную кандидатуру на президиуме, да. И завтра еще продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича Грудинина, потом будет совещание секретарей, пленум ЦК и в субботу выходим на съезд", — сказал Рашкин.

Он подчеркнул, что нормально относится к кандидатуре: "Павел Грудинин был назван одним из 15-20 кандидатур более года назад. Были обсуждения, он участвовал в дебатах. Я нормально отношусь к этой кандидатуре, он на сегодняшний день — один из основных кандидатов, которые будут обсуждаться съездом партии".

Рашкин отметил, что вопрос участия Зюганова в качестве кандидата на президентских выборах окончательно решится на пленуме партии в конце текущей недели.

"Зюганов будет обязательно участвовать в выборах, в выборной кампании, поскольку он председатель партии. Другой вопрос — в качестве кого", — подчеркнул Рашкин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

22.12.2017 12:41
- гость -

Может хоть Зюганов включит голову и не будет участвовать в этой клоунаде)

0  0
22.12.2017 12:41
Александр

Очень очень надеюсь это правда и он пойдет на выборы! Хоть будет за кого голосовать!!!

0  0
22.12.2017 12:59
- гость -

наконец-то реальный кандидат

0  0
22.12.2017 13:07
- гость -

ну слава БОГУ

0  0
22.12.2017 13:08
- гость -

Пусть грудинин сначала расскажет о своих планах на будущем президентском посту:
какой он видит внешнюю политику, какой внутреннюю, какие на его взляд системы нуждаются в реформах , хотябы в общих чертах. Тогда и видно станет.

0  0
22.12.2017 13:09
Коренной житель АК

Только Зю может составить реальную конкуренцию Пу! Если он не выставит свою кандидатуру на выборы Пу,то всё с ним будет ясно.

0  0
22.12.2017 13:09
- гость -

Внешняя политика в мире волков это вам не колхоз "Красный романец"

0  0
22.12.2017 13:19
Гость

Обратите внимание: Грудинин прямо таки двойник Родченкова и в сети об этом бурлят.

0  0
22.12.2017 13:25
гость

Все лучше, чем Собчак

0  0
22.12.2017 13:26
- гость -

Хорошо, что появился наш кандидат с рабочей косточкой, с пролетарской изюминкой. Из наших - из колхозанов.

0  0
22.12.2017 13:29
Пионер

Единственное, что мог сделать Зю и не сделал, это воспитать нового харизматичного лидера партии и уйти

0  0
22.12.2017 13:36
Элвис

Зря вы. Зю сделал сильный ход. Шансов у КПРФ прибавится. Но Гарант, конечно, не допустит. Представляю- как будет егозить перед выборами наша администрация. Перестарается думаю опять - как на выборах в ГД с загоном контингента на досрочку. )))

0  0
22.12.2017 13:42
гость

22.12.2017 13:36
Элвис

Гарант вроде бы коммунистов не боится, он с ними уже 4 раза встречался, все без шансов. Хотя власть много делала, чтобы шансы появились. Расслоение общества, например, это как раз коммунистическая тема

0  0
22.12.2017 13:43
Павсекакий

В каком году коммунизм обещают построить?

0  1
22.12.2017 13:50
гость

22.12.2017 13:43
Павсекакий
В каком году коммунизм обещают построить?

После Китая и когда КНДР американцы разбомбят

1  0
22.12.2017 14:05
Павсекакий

"После Китая..."
--------
То есть никогда, а если что - во всём винить китайцев и американцев.))

0  1
22.12.2017 14:11
гость

22.12.2017 14:05
Павсекакий

То есть никогда

А Китаю и сейчас не плохо. Может у нас так будет

1  0
22.12.2017 14:18
гость

При коммунистах никто не будет вывозить капиталы за бугор

1  0
22.12.2017 14:20
- гость -

Какой Грудинин колхозан? Забудьте. Лощёный чиновник он уже давно. Директор со связями, вот и всё. Молодец, подобрал специалистов, организовал. Но страна не колхоз.

0  0
22.12.2017 14:22
Элвис - 13/24

Гарант (Владимир-V) боится именно (и только) коммунистов!!! к примеру- ЕР пытается ЗАМЕСТИТЬ Комм. праздники- близкие народу (04.10.. - день Компота высасывает из пальца), создает партии - марионетки с клонированными у коммунистов лозунгами и стилистикой (партия- сателлит ср- к примеру), устраивает клоунаду на выборах (на вопрос- для ЧЕГО было сделано отвечает - "а законом не напрещено" )))), копирует организации, аля-пионеры/комсомол. "расслоение- коммунистическое" - ))))))))))))))))))))))))))

0  0
22.12.2017 14:27
гость

22.12.2017 14:22
Элвис - 13/24
Гарант (Владимир-V) боится именно (и только) коммунистов!!

Чего ему их боятся, если они даже не могут сказать в каком году коммунизм построят?

0  0
22.12.2017 14:42
дэд марос

а я бы проголосовал за Грудинина.
не то, чтобы я сильно верил в реальную конкуренцию, но как протестное голосование.
по крайней мере, персонаж адекватен, и не находится на подсосе у врагов моей страны.

0  0
22.12.2017 14:47
Элвис

"
Чего ему их боятся, если они даже не могут сказать в каком году коммунизм построят?"
==
Понятия не имею... у них и спросите! ))

0  0
22.12.2017 15:20
гость

22.12.2017 14:47
Элвис

Уже спросил, даже если вы за них проголосуете, коммунизм они построят никогда. Ну может жизнь чуть-чуть выравняют. А то сейчас с горки скатится стоит 25 рублей

0  0
22.12.2017 15:30
Элвис

У кого что спросили??? У Коммунистов что-ли??? зачем? ))) Вы спросили - зачем единоросам боятся коммунистов? я ответил- у них (единоросов) и спросите - почему они их боятся!!
==
а если СКАЖУТ коммунисты - построим тогда-то. Тогда по логике ер их забоится сразу???
==
С горкой вообще несуразится какая-то - ер же у власти!! )) вот каша-малаша у вас ))) ер-овский электорат?? ясно.

0  0
22.12.2017 16:07
- гость -

ну а если предположить...

0  0
22.12.2017 16:55
- гость -

Думаю что у предков было умнее.
Хан отвечал за военные действия, а князь за мирную жизнь.
Вот сейчас внешняя политика меня устраивает. А экономика и министерства нет.

0  0
22.12.2017 17:22
Океана

22.12.2017 14:20
- гость -

Абсолютно верно!!!

0  0
22.12.2017 17:34
- гость -

Грудин очень грамотный хозяйственник и бизнесмен, очень все понятно объясняет. Но лично меня смущает то что он депутат. Да и результат выборов будет зависеть не от того как мы проголосуем а от того как подсчитают белютени.

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