Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о причинах отмены боя сына против американца Тони Фергюсона в Абсолютном бойцовском Чемпионате (UFC), сообщает 8news.ru.
"Как-то Омар и Хабиб парились вместе, и Хабиб потом спросил брата: "Ты когда пришел?" Это было в последнюю весогонку. То есть они были вместе, а Хабиб не помнил, когда он пришел. Срывы памяти во время больших весогонок бывают. Этот сигнал Омар сразу отправил мне. По тому же сигналу я тотчас дал команду врачу Шамилю из сборной Дагестана: "Делайте ему укол и снимайте с боя", — рассказал отец бойца.
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться в ночь на 5 марта этого года в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Поединок был отменен. Изначально сообщалось, что у Нурмагомедова обнаружили камни в почках, а также были сильные боли в печени.
На счету Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках по правилам ММА.
Свой следующий поединок 29-летний боец проведет 30 декабря в Лас-Вегасе. Соперником будет бразилец Эдсон Барбоза, который провел 23 боя (19 побед).
Комментарии
В следующую весовую категорию значит надо переходить, раз вес сделать не можешь.
Про него уже байки ходят, что постоянно снимается с боёв перед самым началом???
Трус он. Несмотря на эти ихние понты
О н снялся с главного б о я вечера в США за час до е г о начала. С б е ж а л
в больницу. Причина до конца непонятна. что то вроде со сгонкой веса. Может перебрал каких "секретных" препаратов. Еще ни один к а Ф к а з е ц ничиего не выиграл из титулов в Юфси в Прайде или Белаторе. Дело в том что там в Сша довольно жесткий допинг контроль. А в нашей с т р а н е им все позволено, потому что организаторы боев то же из ихних. У нас они едят из колес все что хотят и колятся чем хотят, поэтому всегда когда выходят в клетку или в ринг такеи перевозбужденые. Наши пацаны когда идут в ночной клуб то бухают, эти глотают таблетки и нюхают разную дрянь. Впрочем неизвестно что хуже для организма, кокс или алкоголь