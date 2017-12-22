Ученые доказали, что регулярное употребление помидоров и фруктов, особенно яблок, благоприятно действует на здоровье легких. Исследование опубликовано в European Respiratory Journal, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса (США).
Специалисты обнаружили, что употребление бывшими курильщиками в среднем более двух помидоров или трех яблок в сутки способствует более медленному снижению функций легких по сравнению с теми, кто употребляет меньше одного помидора или яблока в сутки.
"Исследование показывает, что диета может помочь восстановить поврежденные легкие у людей, которые бросили курить, а также предполагает, что питание, богатое фруктами, может замедлить процесс естественного старения легких, даже если вы никогда не курили", — отметила исследователь Ванесса Гарсия-Ларсен.
К подробным выводам ученые пришли, оценив в 2002 году состояние здоровья легких и диету у 650 взрослых из Германии, Норвегии и Великобритании. Через десять лет, в 2012 году, они провели повторное обследование участников.
Специалисты отмечают, что функции легких как правило начинают снижаться после 30 лет.
Комментарии
Наркоманам не помогут ни помидоры, ни яблоки.
наркоманы тоже люди)
22.12.2017 15:56
Vanadiy2014
Ваня,речь в статье о курильщиках,а не о колольщиках.Или налягайте на гинкоум,или уделите больше внимания родной речи и русскому языку за 4 класс.)