Фото: сайт Барнаула
Политическая партия "Единая Россия" 22 декабря проведет итоговый съезд, на котором руководство обсудит свои основные задачи на ближайший период и поддержит выдвижение президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства на новый срок.
Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, в работе форума примет участие и делегация Алтайского края. В ее состав, в частности, вошел мэр Барнаула Сергей Дугин. Он примет участие в работе площадки "Быть хозяином в собственном доме".
Делегацию края возглавляет секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко. В качестве гостя в работе съезда примет участие губернатор Алтайского края Александр Карлин. В составе делегации края руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Приб, руководитель Региональной общественной приёмной Борис Трофимов, а также делегаты, избранные партийцами на Конференции.
В первый день работы съезда, 22 декабря будут организованы дискуссии на семи площадках: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Умная сила и культурное лидерство", "Социальная политика", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".
Сергей Дугин примет участие в работе площадки – "Быть хозяином в собственном доме". Также на съезде будет рассмотрена реализация партийных проектов в следующем году, участие партии в президентской кампании.
Комментарии
Молодец. Давно пора.
Жаль, что нет дискуссии "Об ответсвенности за сказанное и сделанное".
А разве Дугин не знает кто хозяин в собственном доме? Странно! Все знают, а он не знает, хотя каждый день к хозяину ходит.
"Очередной сходняк" ,выборы "правильного пахана" на носу
Сейчас их будут учить как заставить народ придти на выборы (многие хотят байкотировать этот цирк) да чтоб проголосовали за их "Пахана".