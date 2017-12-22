Всемирно известный австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич стал отцом двойняшек. Об этом он сам рассказал в своем Facebook.
"Спасибо каждому, кто молился за нас, спасибо за вашу любовь! Малышки Оливия и Элли родились прямо в мамин день рождения. Каждая весит чуть больше двух килограмм. Канаэ и девочки чувствуют себя прекрасно. Спасибо, Господи!", — написал Вуйчич.
В 2012 году Вуйчич женился на Канаэ Мияхаре. В феврале 2013 года у пары родился первенец, спустя два года на свет появился их второй сын.
Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне с редким генетическим заболеванием. У мужчины нет конечностей. В 19 лет Ник впервые публично рассказал, как справился с насмешками окружающих. Сейчас Вуйчич успешно выступает по всему миру с лекциями.
Комментарии
извращенка блин
полудурок... ты)
Полудурок не полудурок , а вот долларовым миллиардером стал.
Вуйничу только уважение - какой сильный человек. А полудурок - тот, кто критикует и насмехается над этой семьей.
блин всю жизнь вытирать ему ж...чтоли!!вот жизнь девка выбрала!ну хотя памперсы натянуть можно))
22.12.2017 14:30
acdc
ну не миллиардер, а миллионер..
читает лекции за бабло...
недавно в Москву на Синергию прилетал. 400 000 баксов за полтора часа топика и полтора часа ответов на вопросы. итого 400 косарей за 3 часа времени.
Прикольные матрешки получились))) А чего сверху все такие злые-то? Живите и радуйтесь, что .опу себе самостоятельно вытираете.
При его доходах жена азиатка , если я правильно понял, и не работает.
Врятли ей жилось в азии лучше.
Там хохлы с прибалтами нынче .опы подтирают.
22.12.2017 14:45
- гость -
Ох не стал бы я такими комментами раскидываться! Под одним богом все мы ходим и знаете ли, он далеко не фраер, он все видит!
Очень положительный парень, успехов ему!