На этих выходных в краевой столице откроются сразу две ярмарки: первая "Подарки добрых сердец" пройдет в торгово-офисном центре "Проспект", здесь будут сувениры ручной работы, мастер-классы, детская анимация, фотозона и многое другое. Ярмарка стартует в 10:00 и продлится до 19:00. Полученные средства пойдут в пользу малоимущих и многодетных семей, которые фонд "Облака" поздравит с Новым годом подарками и продуктовыми наборами.
Другая ярмарка — Krafti Market - соберет более 40 мастеров по изготовлению различных деревянных и кожаных аксессуаров, новогодних украшений, парфюма, керамической посуды, напитков, сладостей и многих других потенциальных подарков на Новый год. Пройдет она в творческом пространстве "Кислород" (Льва Толстого, 30) с 11:00 до 19:00, вход свободный. Здесь также состоятся мастер-классы по гончарному искусству, созданию духов или интерьерных украшений.
В субботу в 13:00 в парке спорта Алексея Смертина стартуют "Танцы на льду". Пришедших ждет выступление звезды проекта ТНТ Дмитрия Красилова и розыгрыш коньков.
23 декабря в 16:00 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдет традиционный новогодний бал. Участники студии старинного танца "Северная сторона" подарят жителям города красивую новогоднюю сказку о двенадцати месяцах. Гостей ждут в костюмах, относящихся к какому-либо сезону года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (913) 216–00–12.
В театрах края началась новогодняя программа, так, в субботу в музкомедии в 18:30 состоится путешествие по страницам мирового музыкального театра под названием "Блистательный концерт", которое продолжится в 20:00 программой "Ёлки-палки шоу" с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотекой и столом от "Студии вкуса".
В МТА также в 18:30 начнется зажигательное музыкальное шоу "Блюз бродячих собак" для взрослых с конкурсами от популярных ведущих и дискотекой от DJ HotdoG. В театре драмы покажут спектакль "А у нас ВО дворе…", начало в 18:30. Все то же самое повторится и в воскресенье, исключением станет лишь "Блистательный концерт".
В субботу и воскресенье юных зрителей ждут в филармонии, там пройдет сказка "Новые приключения Холодка". В МТА покажут яркий и музыкальный спектакль "Принцесса волшебного леса". В театре кукол "Сказка" малыши смогут понаблюдать за "Новогодним путешествием Емели", а в музкомедии можно будет увидеть "Синюю птицу". Время показов стоит уточнить на сайте или в кассе театров.
В детском парке аттракционов "Солнечный ветер" продумана выходная программа для всей семьи: 23 декабря здесь в 10:00 состоится новогодний праздник–концерт с выступлениями педагогов "Академии детства", лучшими детскими номерами студии, играми и конкурсами. А в 18:00 всех пришедших будет ждать танцевальная программа от Деда Мороза и Снегурочки с весёлыми конкурсами.
В воскресенье в "Солнечном ветре" в 16:00 начнется развлекательная семейная программа с мастер-классом по изготовлению новогодних подарков от символа Нового года — собачки Сони.
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