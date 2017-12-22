Жителя Усть-Калманского района Алтайского края обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый в период с 2015 по 2016 г.г. систематически приобретал на территории республики Казахстан безакцизную алкогольную продукцию и сигареты, которые перевозил на личном автомобиле.
"Нарушая установленный законом порядок оборота алкогольной и табачной продукции, обвиняемый реализовывал ее на территории края по ценам, значительно уступающим минимально установленным в Российской Федерации, что позволило ему в течение длительного времени получать преступный доход", — говорится в сообщении.
Вся продукция изъята. При этом, как отмечается, проведенным химическим исследованием установлено, что значительная ее часть не соответствует установленным стандартам качества.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Комментарии
как отмечается, проведенным химическим исследованием установлено, что значительная ее часть не соответствует установленным стандартам качества.
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А наша соответствует. Верим.
"казахские" сигареты делаются на питерской фабрике. так что след ведет из России.
обвиняемый реализовывал ее на территории края по ценам, значительно уступающим минимально установленным в Российской Федерации, что позволило ему в течение длительного времени получать преступный доход.
Сделайте реальными цены на ликерку и табачку в России,и вам не придется делиться доходами с кем бы то ни было!Жадность,как известно,фраера губит!!!!!!!
Усть-Калманцу за предприимчивость и смелость-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!
Казахскую водку хвалят, да и цена 100 рублей за 0.5 л очень даже ничего. В Казахстане есть свои заводы по производству водки. Используется спирт "люкс".