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Как менялись подарки к Новому году в разные эпохи

, ИА "Амител"
Что дарили своим близким в самый волшебный праздник в разные годы и что преподносят сегодня

Новый год всегда был одним из самых любимых праздников для многих поколений. Уже много лет под бой курантов близкие говорят друг другу самые теплые слова, желают добра и при этом, конечно, преподносят приятные сюрпризы. Как правило, это желанные, необычные, выбранные с большой любовью подарки. Так что же дарили в 70-е и 90-е годы самым любимым людям и что презентуют сейчас?

Самые желанные и долгожданные

Железная дорога германского производства – это, пожалуй, мечта практически всех детей эпохи СССР. Ее качество было несравненным, о ней мечтали и хотели ее едва ли не больше всего на свете. Ее обладатели чувствовали себя самыми счастливыми и до сих пор часто с ностальгией вспоминают об этом чудесном времени.

А вот уже в 90-е годы подростки мечтали, к примеру, о кассетном плеере. Тогда небольшое проигрывающее устройство казалось настоящим чудом техники, с помощью которого можно было также ловить радиоволны и наслаждаться любимой музыкой, где бы ты ни находился. Кстати, тогда мало кто мог предположить, что прогресс произойдет совсем скоро и через несколько лет появятся куда более "способные" гаджеты.

Что в наше время считается подарком №1 как среди подрастающего поколения, так и взрослых состоявшихся людей? Безусловным лидером среди желанных подарков на Новый год является смартфон. Сегодня он один может заменить сразу несколько устройств. С его помощью можно решать бизнес-задачи, слушать музыку, смотреть фильмы, играть, пользоваться соцсетями и многое другое. Сейчас уже невозможно представить современного человека без этого гаджета.

Причины популярности

Так уж повелось, что в Новый год исполняются самые заветные желания. Мы воплощаем их, чтобы наши близкие продолжали верить в чудеса. Но почему именно вышеназванные подарки в разные времена были символами мечты?

Благодаря детской железной дороге из 70-х ее обладатели имели возможность создавать свой волшебный крошечный мир. По сути, это был конструктор со множеством деталей: путей, поездов, станций, мостов и даже деревьев и человечков. Такая игрушка увлекала не только детей, но и взрослых. Сколько времени семьи проводили вместе, возводя железную дорогу и наблюдая затем за перемещением вагончиков по построенным путям – это были самые потрясающие моменты!

Что касается кассетных плееров, тогда они казались невероятно модными, современными, настоящим прорывом техники! Это, по сути, была первая возможность слушать музыку вне дома. Подросток, прогуливающийся по улице с таким проигрывателем, чувствовал себя самым счастливым. Несмотря на то, что батарейки садились в таком плеере довольно быстро, да и кассетную пленку нередко "жевало",  это, тем не менее, тогда казалось мелочью.

Почему сегодня многие мечтают о смартфонах? Объяснить такое желание можно теми возможностями, которые они открывают для своего обладателя. Технические характеристики играют в этом вопросе важную роль. По словам специалистов в этой области, одним из самых популярных смартфонов декабря является Samsung Galaxy J5 с ярким  sAMOLED экраном, стильным и прочным металлическим корпусом и двумя 13-мегапиксельными камерами. Такой подарок точно не оставит равнодушными молодых и активных пользователей. С его помощью можно делать яркие фотографии и видео, играть в игры и общаться в социальных сетях.

Где купить?

Несмотря на то, что заветная железная дорога из ГДР стоила довольно дорого по тем меркам – около 20-30 рублей, ее еще нужно было "достать". В обычных магазинах ее просто не было, но попробовать ее найти можно было в крупных универмагах Москвы. При этом помогал либо случай, либо хорошие возможности.

В 90-е за плеером уже не обязательно было отправляться в столицу, "кассетник" можно было купить, к примеру, на вещевом рынке, где чаще всего торговали "челноки" с зарубежными товарами. 

Чтобы приобрести современный подарок, к счастью, не придется ни копить, ни стоять в очереди, ни ехать на рынок. Приобрести смартфон можно, к примеру, по дороге домой, зайдя в ближайший офис "Билайн". Салоны располагаются в удобных местах, и их число постоянно растет.

Кстати, сейчас за такой подарок уже можно не платить сразу всю стоимость. Смартфоны Samsung Galaxy от 10 тысяч рублей продаются в рассрочку без первого взноса и переплат*. Всего в акции участвуют более 30 моделей Samsung Galaxy, полный список которых доступен на сайте beeline.ru.

Найти и приобрести подарок к празднику сегодня, разумеется, намного проще, чем это можно было сделать раньше. Однако во все времена самым главным в Новом году остается атмосфера любви и тепла, которую создаем мы сами.

*Galaxy J5 — Гэлэкси Джей 5. Организатор акции и продавец — ПАО "ВымпелКом" (РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Количество товара ограничено. Акция действует с 01.12.2017 по 07.01.2018 в офисах продаж "Билайн". Информацию о возможности и условиях приобретения товара в кредит, а также о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличии, стоимости кредитных продуктов и банках-партнерах уточняйте в офисах продаж "Билайн" и на beeline.ru. Кредит предоставляется ООО "ХКФ Банк", лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 2000 до 120 000 руб., срок кредита — 12 месяцев, первый взнос — 0% от стоимости товара, процентная ставка — 19,53% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере 10% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие — исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения. Предложение действительно только при покупке смартфонов в салонах продаж "Билайн" на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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