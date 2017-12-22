Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного разговора, сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, я прошу меня извинить. У меня вот здесь много очень записок, я с удовольствием каждому предоставлю слово. Но мне нужно срочно подойти к телефону. Если мы договоримся, что я сейчас переговорю, я готов вернуться и продолжить", — обратился Путин к собравшимся.
Он не уточнил, с кем именно должен был состояться разговор.
Позднее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах президента России с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.
После телефонного разговора Путин возобновил заседание совета.
На мероприятии президент, в частности, предложил написать новый закон о культуре: "Проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения".
Комментарии
Полностью поддерживаю. Нам нужен закон "О культуре"... в виде одной из статей Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за преступления против культуры вплоть до битья плетьми на площади.
Первым наказанным по этому закону будет тот, кто создал монумент "Осеменитель и гуманоид на фоне шестерни" на пл. Октября (не художника, ныне живущего)
Где-то инфа проскочила, что из Саудовской Аравии звонили, может угрожают? Или С-400 хотят купить?
Да Песков звонил, спрашивал, что с квартирой старшей жены делать.
Типа, "воно еще работает"?
22.12.2017 14:36
Митенька ржевский
художника каждый обидеть может)
(с)
22.12.2017 15:00
- гость -
А че делать, его сразу после госпереворота на Украине предупредили, будут активы за рубежом, влетишь. Если за 4 года ума не хватила активы в Россию вернуть, его проблемы
15:13
гость
Чьи активы? "ума не хватила активы в Россию вернуть" это ты про кого?
Тебя что гнилое яблоко покусало?