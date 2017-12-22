Фото: socialego.mediasole.ru
22 декабря 1920 года состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, на котором был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). Он стал первым перспективным планом развития экономики, реализованным в России после революции.
Программа была рассчитана на 10-15 лет и предусматривала коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации. Проектом занималась госкомиссия под руководством Глеба Кржижановского. К работе комиссии было привлечено около 200 учёных и инженеров. ГОЭЛРО стал планом развития не одной энергетики, а всей экономики страны.
За это время были построены крупные предприятия, сооружены 30 районных электростанций, в том числе 10 ГЭС, общей мощностью 1,75 млн киловатт и годовой выработкой 8,8 млрд. киловатт. К 1931 году план в основном был выполнен. Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации России. Так, выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт·ч. Советское правительство поощряло инициативу участников в выполнении ГОЭЛРО. Те, кто занимался электрификацией, могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государства.
После распада СССР ЕЭС России осталась крупнейшим в мире объединением и занимает второе место после США. Она включает 72 региональные системы, в составе которых работают свыше 700 станций мощностью 205 млн. киловатт.
В 1992 году было создано Российское акционерное общество "Единая энергетическая система России" — РАО "ЕЭС России". Компании холдинга обеспечивали до 70% выработки электроэнергии и около трети отпуска тепла в России, а также контролировали 72% генерирующих мощностей и 96% общей протяженности магистральных линий электропередачи страны. После реформирования электроэнергетики (2002—2008 годы) РАО "ЕЭС" было ликвидировано. На её месте возникли государственные естественно-монопольные компании, а также приватизированные генерирующие и сбытовые компании.
В честь исторического события 1920 года в России установлен профессиональный праздник работников отрасли — День энергетика.
Комментарии
На последней картинке на карте Крым наш, а Украина нет.
сооружены 30 районных электростанций, в том числе 10 ГЭС, общей мощностью 1,75 млн киловатт и годовой выработкой 8,8 млрд. киловатт.
---------
Шикарно! А Вова космодром Восточный 10 лет достроить не может.
Тогда миллиарды нельзя было тырить, а теперь воруй мАсква!
а чего не написали, что подготовка проекта масштабной электрификации России велась ещё до революции 1917 года немецкими инженерами, работавшими на Петербургскую электрическую компанию?
а не реализован план был по причине больших военных расходов годы Первой мировой войны (1914–1918).
Подготовка проекта велась, А строили после революции в нищей России и построили!
22.12.2017 15:15
- гость -
если бы не ваш переворот, то и раньше построили бы.
а кто нищей Россию сделал?
22.12.2017 15:30
дэд марос
Тогда - царь, сейчас - путинцы, а что?
Всё абы да кабы , А большевики взяли да построили .
и гастробайтеров из америки заказывали (а не наоборот- как сейчас) для индустриализации. и всеобуч провели.
==
15-46 +100 )))
Причём тут переворот, вы ж сами пишете, что не реализован план был по причине больших военных расходов годы Первой мировой войны (1914–1918).Не смогли, а большевики смогли!