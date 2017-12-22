В Кемерове в парке им. Веры Волошиной установили ледовую горку, на которой не могут кататься дети, потому что она платная — за абонемент просят 300 рублей, разовый съезд стоит 25 рублей, пишет "Газета Кемерова".
"Дети плачут, потому что денег у них нет. Рядом с парком Веры Волошиной — школы, детсады, детдом. Скоро каникулы, что делать детям? Поехать в центр города возможность есть далеко не у всех. Многие ребята приноровились кататься…с памятника! По лесенкам. Они могут получить травмы", — говорит местная жительница, мать шестилетней девочки.
В администрации города сообщили, что территория парка передана в аренду компании "БЭЛ и К" и по условиям договора арендатор вправе размещать на территории платные аттракционы.
"Горка с 4-мя спусками высотой в шесть метров построена по проекту согласно ГОСТу. Стоимость одного спуска составляет 25 рублей, абонемент на день — 300 рублей. Оплата производится в кассе, в стоимость билета входит предоставление ледянки. Горка доступна для катаний ежедневно с 10 часов до 23 часов и находится под круглосуточным наблюдением частной охранной организации", — сообщили изданию в самой компании.
Комментарии
Все бы на халяву. Бесплатно стройте горки сами, как раньше во дворах..
Стоимость одного спуска составляет 25 рублей, абонемент на день — 300 рублей. Оплата производится в кассе, в стоимость билета входит предоставление ледянки. Горка доступна для катаний ежедневно с 10 часов до 23 часов
практически бесплатно.
за целый день обкататься можно, еще и ледянку дадут
14:59, попробуй сейчас самостоятельно горку построить, сразу чиновники набегут и заявят что горка не по госту. Ещё и оштрафуют.
рынок
для детишек могли бы и бесплатную горку сделать, жлобы
Пора тротуары платными делать, а то ремонтировать не за что... себе дом.
То есть компания платит Городу аренду, организовала за свой счёт горки, и посмела не проявлять благотворительность? Кемеровские халявщики, нет денег - не катайтесь.
а как же д из детдома.....ну хотя там на территории построили бы горку да катались
Капитализм
А рядом конфетами торгуют, мороженым, золотыми украшениями и бытовой техникой. И бесплатно ничего не раздают, - там дети не плачут?
Разбаловали кемеровчан