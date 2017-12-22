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Наказание вплоть до 15 лет лишения свободы грозит жителю Тюменцевского района Алтайского края за покушение на убийство своего малолетнего пасынка.
Как сообщили в региональной прокуратуре, летом 2016 года обвиняемый, будучи пьяным, "из внезапно возникших личных неприязненных отношений" пытался задушить пасынка 2008 года рождения.
Преступный умысел он не сумел реализовать по независящим от него обстоятельствам.
В данный момент уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. В случае признания его виновным, злоумышленнику грозит длительный срок в колонии.
Комментарии
Ах ты гадёныш!
что же такое творится на земле...какая дикость. Надеюсь посадят на 16 лет, и прочувствует все "прелести" тамошней жизни....
выйдет и исправится? скорее озвереет и точно убьет.