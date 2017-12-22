Фото: nfpol.ru
Доследственную проверку по факту смерти женщины в одном из магазинов сети "Мария-Ра" в Барнауле проводит краевое управление СКР, сообщает "Алтайская правда".
Напомним, трагический инцидент случился 21 декабря в помещении магазина на улице Мамонтова. По имеющимся данным, женщине внезапно стало плохо и она обратилась за помощью к продавцам.
Прибывшие на место медики не сумели спасти жизнь горожанки.
В данный момент в рамках проверки назначены экспертизы. Признаков криминального характера в произошедшем не усматривается.
По результатам доследственной проверки будет принято правовой решение.
Комментарии
До СМИ как обычно доходят только обрывки.
По факту женщине стало плохо и она не успела ни к кому обратиться. И уже мертвая лежала укрытая белой простыней до приезда медиков среди витрин. К тому же саму Марийку даже не закрыли!!! покупатели заходили за покупками и были в шоке от увиденного.
Да говорю же. Что тут расследовать то?
Зашла,посмотрела на цены, и умерла.
Здесь цены надо опускать чтоб подобного не происходило.
Директора этой Марии-Ра нужно гнать в зашей... А если бы это ее мать лежала мертвая под прилавком - она поступила бы также, продолжила бы обслуживать покупателей????
Какие люди некоторые жестокие и бессердечные...
22.12.2017 13:49
наталка
а то нужно было сделать? заниматься транспортировкй трупов магазин не имеет права
Пусть негативная, но реклама для Марашки, при чем бесплатная ))
Директор магазина - наемный работник, закрыть магазин на несколько часов, а кто убытки будет выплачивать? К тому же накануне и так кассы не работали. По-моему косяк скорой помощи или кто там трупы увозит.
А почему проверка по факту смерти только? А по факту того что скорая и полиция три часа ехали проверку не нужно устроить?
Директор такая равнодушная, а полиция и те кто трупы забирает хорошие, аж через 3 часа приехали. Вот их бы матери лежали там под простынкой. Крякнул бы Карлин возле магазина, через 3 секунды на месте были бы кто надо и кто не надо. И машины нашлись бы и время. А люди в шоке, НО ПРОХОДИЛИ И ШОКИРОВАННЫЕ ШЛИ ЗА ПОКУПКАМИ. Все мы сейчас такими стали и не надо на работников магазина выступать. А вот когда в шахте в Жезкенте завалило людей и собравшихся разбирать завал шахтёров начальники начали разгонять, чтобы они шли и продолжали работать, т.к. смена ещё не закончилась, шахтёры пообещали закопать тут же этих нелюдей и в результате со спасателями быстрее разобрали завал, хотя там к сожалению, никто не выжил. Люди не смогли идти и спокойно работать, зная, что вот там лежат их погибшие товарищи и зная, что фигу им заплатят за этот день. Так что ...
Нужно было закрыть магазин на несколько часов, не обеднели бы.
Не переставайте быть людьми
До чего доводит погоня за прибылью. Совсем человеческий облик потеряли. Я в шоке
В шоке в были бы если бы вас деньги заставили за простой выплачивать. Все хорошенькие за чужой счет
А что опасного в трупе что бы закрывать магазин? лежит и лежит. Она уже умерла, ей все равно. Родственники за 3 часа не решили вопрос об транспортировке.
А потом вторая часть общества кричала бы здесь же, что пришли в магаз а он закрыт из за покойника, беспредел.
директор рядового магазина не принимает решения, для центрального офиса это просто МОЛ (материально ответственное лицо).
тут алчность центрального офиса М-Ра ключевую роль сыграла.
Какие убытки и кому уплачивать-то собрались за простой? Зачем до абсурда ситуацию доводить. Никто бы никого не наказал. В магазине умерла женщина. И ее всего-навсего накрыли ее же пальто. И пошли дальше по своим делам... Одни ходят товар выбирают, боясь споткнуться о тело. Другие сидят на кассе и старательно нажимают кнопочки. И все делают вид, что ничего страшного не случилось. Это всего лишь труп. Это называется поступать по-людски? Позорище работникам магазина. И не надо рассказывать, что их бы уволили или наказали. Людьми надо быть всегда и в любой ситуации.
была свидетелем одной ситуации, которая случилась в общественном транспорте.
В районе площади Октября девушке стало плохо,она потеряла сознание, люди усадили ее на сидение, привели в чувство, кто-то достал воду, побрызгал в лицо. Водитель сказал, что автобус дальше не пойдет, всех пересадили на другой, кондуктор вызвала скорую помощь.
Мне как пассажиру, конечно, было не комфортно, я и так опаздывала на работу, но ничего... Представьте ситуацию - девушка лежит на полу, все едут дальше... Или пусть она без сознания лежит на сиденье, а все едут дальше, это же аморально. Давайте оставаться людьми!
22.12.2017 15:08
гостья
Вы путаете человека которому плохо с тем, кому уже все равно
Позор директору и сотрудникам данного магазина.
Соболезнования родственникам...
Водитель сказал, что автобус дальше не пойдет, всех пересадили на другой, кондуктор вызвала скорую помощь.
если бы они так не сделали и с девушкой что нибудь произошло, то их могли бы по статье УК привлечь.
а тут наверное все таки смерть была быстрой.
хотя да. могли бы из торгового зала убрать в подсобку
женщине этой тоже в Марии-Ра стало плохо...
22.12.2017 15:06
Гость.
Мертвый человек, без криминала. Это забота только родственников этого человека. Вы же не бросаете свои дела и не едите на кладбище за спецперевозкой.
хотя да. могли бы из торгового зала убрать в подсобку
Тело нельзя перемещать без сотрудников скорой или полиции...
Нужно было закрыть магазин, эта ситуация показывает, что некоторых и людьми назвать сложно, так-моральные уроды...
22.12.2017 15:11
- гость -
Вы больны? таскать посторонний труп в подсобку? Жесть. Есть люди, которые специально обучены увозить трупы, их и ждали 3 часа.
22.12.2017 15:06
Гость.
А если в многоквартирном доме умер человек, дом необходимо сжигать? или достаточно заколотить все входи и съехать в другой дом?
А когда в больнице человек умирает, больницу тоже закрывать надо?
22.12.2017 15:11
- гость -
ага. в холодильник с окорочками положить
22.12.2017 15:17
- гость -
А когда в больнице человек умирает, больницу тоже закрывать надо?
Нет, ну ты нормальный???
Больницу сравнил и магазин???
Представляю, если это увидели бы дети...
Соболезнования родным этой женщины.
Следствию во всем разобраться!
22.12.2017 15:21
гость
Что бы было с детьми, если бы они увидели труп? - ничего.
Какая разница где умер и лежит человек? его не убили, не ограбили. Прикрыли - это максимум что люди могли сделать без ущерба для себя.
Жесть...
Что значит, что бы было с детьми, если бы они увидели труп???
Дети пришли в магазин за мороженным, и увидели труп, который лежит возле касс, накрытый простынкой...
Даже у меня взрослого человека, как минимум, осадок на целый день от увиденного, что говорить про детей...
22.12.2017 15:10
- гость -
Вы путаете человека которому плохо с тем, кому уже все равно
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Вам же еще Энштейн сказал: "Время относительно", это вы сейчас живой, а в будущем вы
"кому уже все равно". Возможно "люди" отличаются от животных, если вкладывают в это самоопределение какой-то смысл, отличный от определения скотины, нет ?
22.12.2017 15:38
мама 2-х детей
какие вы все нежные.
И из-за вашего осадка люди должны потерять выручку, получить меньше зарплат?
Ни один человек ни чего не должен другому, тем более мертвому. Соответствующие службы вызвали и все.
22.12.2017 15:11
- гость -
Вы своем уме? кто должен был труп транспортировать труп в подсобку?
Продавцы?
Вы как себе это представляете? Никто не знает от чего человек умер и чем болел, а его должны были убирать люди , которые потом Вам хлеб упаковывать будут?
На жадных барыг должно влиять общество. Например прекратить покупать продукты в этой дыре. Они быстро поймут, что натворили.
22.12.2017 15:08
гостья
Такие уроды, как вы, вообще выкинули бы труп на задворки магазина. Чтобы не мешал и одну кассу не выключать. Чтоб Вас такой конец ждал.
его должны были убирать люди , которые потом Вам хлеб упаковывать будут?
Протрезвейте. Уже давно хлеб упаковывают на хлебзаводах.
22.12.2017 16:44
- гость -
Да ладно!!! В каждой второй машке стоит минипекарня, где и хлеб пекут и пиццу и булочки всякие
Но если вас это не убедит, то просто представьте, что вы купили булочку или курицу гриль и вам их подавать будет человек, который только что неизвестный труп таскал по подсобке
а руки мыть вас не учили? перчаток в магазине нет?
22.12.2017 16:52
- гость -
МЕНЯ??? Я в магазине не работаю и трупы не таскаю. Но есть санитарные нормы при работе с продуктами. И я думаю, что перемещение трупов в них не предусмотрены
В магазин ходят разные люди, санитары морга в том числе, возможно вы взяли упаковку чего-то, которую подержал санитар и не взял, положил. всё! Умри!