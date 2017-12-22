Воскресенье, 24 Декабрь, 06:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где вы планируете встретить Новый год?

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,32
€ 69,13
898034
-10°
Обь
4см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияИтоги года - 2017
Новости

СК начал проверку по факту смерти жительницы Барнаула в магазине "Мария-Ра"

, ИА "Амител"
По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Фото: nfpol.ru

Доследственную проверку по факту смерти женщины в одном из магазинов сети "Мария-Ра" в Барнауле проводит краевое управление СКР, сообщает "Алтайская правда".

Напомним, трагический инцидент случился 21 декабря в помещении магазина на улице Мамонтова. По имеющимся данным, женщине внезапно стало плохо и она обратилась за помощью к продавцам.

Прибывшие на место медики не сумели спасти жизнь горожанки.

В данный момент в рамках проверки назначены экспертизы. Признаков криминального характера в произошедшем не усматривается.

По результатам доследственной проверки будет принято правовой решение.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.12.2017 13:35
Alex3k

До СМИ как обычно доходят только обрывки.
По факту женщине стало плохо и она не успела ни к кому обратиться. И уже мертвая лежала укрытая белой простыней до приезда медиков среди витрин. К тому же саму Марийку даже не закрыли!!! покупатели заходили за покупками и были в шоке от увиденного.

0  0
22.12.2017 13:40
acdc

Да говорю же. Что тут расследовать то?
Зашла,посмотрела на цены, и умерла.
Здесь цены надо опускать чтоб подобного не происходило.

0  0
22.12.2017 13:49
наталка

Директора этой Марии-Ра нужно гнать в зашей... А если бы это ее мать лежала мертвая под прилавком - она поступила бы также, продолжила бы обслуживать покупателей????
Какие люди некоторые жестокие и бессердечные...

0  0
22.12.2017 13:51
- гость -

22.12.2017 13:49
наталка
а то нужно было сделать? заниматься транспортировкй трупов магазин не имеет права

0  0
22.12.2017 13:51
- гость -

Пусть негативная, но реклама для Марашки, при чем бесплатная ))

0  0
22.12.2017 14:07
- гость -

Директор магазина - наемный работник, закрыть магазин на несколько часов, а кто убытки будет выплачивать? К тому же накануне и так кассы не работали. По-моему косяк скорой помощи или кто там трупы увозит.

0  0
22.12.2017 14:12
Мурзик

А почему проверка по факту смерти только? А по факту того что скорая и полиция три часа ехали проверку не нужно устроить?

0  0
22.12.2017 14:13
- гость -

Директор такая равнодушная, а полиция и те кто трупы забирает хорошие, аж через 3 часа приехали. Вот их бы матери лежали там под простынкой. Крякнул бы Карлин возле магазина, через 3 секунды на месте были бы кто надо и кто не надо. И машины нашлись бы и время. А люди в шоке, НО ПРОХОДИЛИ И ШОКИРОВАННЫЕ ШЛИ ЗА ПОКУПКАМИ. Все мы сейчас такими стали и не надо на работников магазина выступать. А вот когда в шахте в Жезкенте завалило людей и собравшихся разбирать завал шахтёров начальники начали разгонять, чтобы они шли и продолжали работать, т.к. смена ещё не закончилась, шахтёры пообещали закопать тут же этих нелюдей и в результате со спасателями быстрее разобрали завал, хотя там к сожалению, никто не выжил. Люди не смогли идти и спокойно работать, зная, что вот там лежат их погибшие товарищи и зная, что фигу им заплатят за этот день. Так что ...

0  0
22.12.2017 14:15
гость

Нужно было закрыть магазин на несколько часов, не обеднели бы.
Не переставайте быть людьми

0  0
22.12.2017 14:23
- гость -

До чего доводит погоня за прибылью. Совсем человеческий облик потеряли. Я в шоке

0  0
22.12.2017 14:26
- гость -

В шоке в были бы если бы вас деньги заставили за простой выплачивать. Все хорошенькие за чужой счет

0  0
22.12.2017 14:47
- гость -

А что опасного в трупе что бы закрывать магазин? лежит и лежит. Она уже умерла, ей все равно. Родственники за 3 часа не решили вопрос об транспортировке.
А потом вторая часть общества кричала бы здесь же, что пришли в магаз а он закрыт из за покойника, беспредел.

0  0
22.12.2017 14:49
дэд марос

директор рядового магазина не принимает решения, для центрального офиса это просто МОЛ (материально ответственное лицо).
тут алчность центрального офиса М-Ра ключевую роль сыграла.

0  0
22.12.2017 15:06
Гость.

Какие убытки и кому уплачивать-то собрались за простой? Зачем до абсурда ситуацию доводить. Никто бы никого не наказал. В магазине умерла женщина. И ее всего-навсего накрыли ее же пальто. И пошли дальше по своим делам... Одни ходят товар выбирают, боясь споткнуться о тело. Другие сидят на кассе и старательно нажимают кнопочки. И все делают вид, что ничего страшного не случилось. Это всего лишь труп. Это называется поступать по-людски? Позорище работникам магазина. И не надо рассказывать, что их бы уволили или наказали. Людьми надо быть всегда и в любой ситуации.

0  0
22.12.2017 15:08
гостья

была свидетелем одной ситуации, которая случилась в общественном транспорте.
В районе площади Октября девушке стало плохо,она потеряла сознание, люди усадили ее на сидение, привели в чувство, кто-то достал воду, побрызгал в лицо. Водитель сказал, что автобус дальше не пойдет, всех пересадили на другой, кондуктор вызвала скорую помощь.
Мне как пассажиру, конечно, было не комфортно, я и так опаздывала на работу, но ничего... Представьте ситуацию - девушка лежит на полу, все едут дальше... Или пусть она без сознания лежит на сиденье, а все едут дальше, это же аморально. Давайте оставаться людьми!

0  0
22.12.2017 15:10
- гость -


22.12.2017 15:08
гостья
Вы путаете человека которому плохо с тем, кому уже все равно

0  0
22.12.2017 15:10
гость

Позор директору и сотрудникам данного магазина.
Соболезнования родственникам...

0  0
22.12.2017 15:11
- гость -

Водитель сказал, что автобус дальше не пойдет, всех пересадили на другой, кондуктор вызвала скорую помощь.

если бы они так не сделали и с девушкой что нибудь произошло, то их могли бы по статье УК привлечь.
а тут наверное все таки смерть была быстрой.

хотя да. могли бы из торгового зала убрать в подсобку

0  0
22.12.2017 15:12
гость

женщине этой тоже в Марии-Ра стало плохо...

0  0
22.12.2017 15:13
- гость -


22.12.2017 15:06
Гость.
Мертвый человек, без криминала. Это забота только родственников этого человека. Вы же не бросаете свои дела и не едите на кладбище за спецперевозкой.

0  0
22.12.2017 15:15
гость

хотя да. могли бы из торгового зала убрать в подсобку

Тело нельзя перемещать без сотрудников скорой или полиции...
Нужно было закрыть магазин, эта ситуация показывает, что некоторых и людьми назвать сложно, так-моральные уроды...

0  0
22.12.2017 15:16
- гость -


22.12.2017 15:11
- гость -
Вы больны? таскать посторонний труп в подсобку? Жесть. Есть люди, которые специально обучены увозить трупы, их и ждали 3 часа.

22.12.2017 15:06
Гость.
А если в многоквартирном доме умер человек, дом необходимо сжигать? или достаточно заколотить все входи и съехать в другой дом?

0  0
22.12.2017 15:17
- гость -

А когда в больнице человек умирает, больницу тоже закрывать надо?

0  0
22.12.2017 15:20
- гость -

22.12.2017 15:11
- гость -
ага. в холодильник с окорочками положить

0  0
22.12.2017 15:21
гость


22.12.2017 15:17
- гость -

А когда в больнице человек умирает, больницу тоже закрывать надо?

Нет, ну ты нормальный???
Больницу сравнил и магазин???
Представляю, если это увидели бы дети...

Соболезнования родным этой женщины.

Следствию во всем разобраться!

0  0
22.12.2017 15:30
- гость -


22.12.2017 15:21
гость
Что бы было с детьми, если бы они увидели труп? - ничего.
Какая разница где умер и лежит человек? его не убили, не ограбили. Прикрыли - это максимум что люди могли сделать без ущерба для себя.

0  0
22.12.2017 15:38
мама 2-х детей

Жесть...
Что значит, что бы было с детьми, если бы они увидели труп???

Дети пришли в магазин за мороженным, и увидели труп, который лежит возле касс, накрытый простынкой...

Даже у меня взрослого человека, как минимум, осадок на целый день от увиденного, что говорить про детей...

0  0
22.12.2017 15:42
- гость -

22.12.2017 15:10
- гость -

Вы путаете человека которому плохо с тем, кому уже все равно
___________________________________________________________________________

Вам же еще Энштейн сказал: "Время относительно", это вы сейчас живой, а в будущем вы
"кому уже все равно". Возможно "люди" отличаются от животных, если вкладывают в это самоопределение какой-то смысл, отличный от определения скотины, нет ?

0  0
22.12.2017 15:50
- гость -


22.12.2017 15:38
мама 2-х детей
какие вы все нежные.
И из-за вашего осадка люди должны потерять выручку, получить меньше зарплат?
Ни один человек ни чего не должен другому, тем более мертвому. Соответствующие службы вызвали и все.

0  0
22.12.2017 16:19
- гость -

22.12.2017 15:11
- гость -
Вы своем уме? кто должен был труп транспортировать труп в подсобку?
Продавцы?
Вы как себе это представляете? Никто не знает от чего человек умер и чем болел, а его должны были убирать люди , которые потом Вам хлеб упаковывать будут?

0  0
22.12.2017 16:24
- гость -

На жадных барыг должно влиять общество. Например прекратить покупать продукты в этой дыре. Они быстро поймут, что натворили.

0  0
22.12.2017 16:44
- гость -

22.12.2017 15:08
гостья
Такие уроды, как вы, вообще выкинули бы труп на задворки магазина. Чтобы не мешал и одну кассу не выключать. Чтоб Вас такой конец ждал.

0  0
22.12.2017 16:44
- гость -

его должны были убирать люди , которые потом Вам хлеб упаковывать будут?

Протрезвейте. Уже давно хлеб упаковывают на хлебзаводах.

0  0
22.12.2017 16:49
- гость -

22.12.2017 16:44
- гость -
Да ладно!!! В каждой второй машке стоит минипекарня, где и хлеб пекут и пиццу и булочки всякие
Но если вас это не убедит, то просто представьте, что вы купили булочку или курицу гриль и вам их подавать будет человек, который только что неизвестный труп таскал по подсобке

0  0
22.12.2017 16:52
- гость -

а руки мыть вас не учили? перчаток в магазине нет?

0  0
22.12.2017 17:02
- гость -

22.12.2017 16:52
- гость -
МЕНЯ??? Я в магазине не работаю и трупы не таскаю. Но есть санитарные нормы при работе с продуктами. И я думаю, что перемещение трупов в них не предусмотрены

0  0
22.12.2017 18:10
- гость -

В магазин ходят разные люди, санитары морга в том числе, возможно вы взяли упаковку чего-то, которую подержал санитар и не взял, положил. всё! Умри!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
06:01
Морозы до -43 градусов обещают в Алтайском крае в начале 2018 года 0
23:06
Очевидцы: автомобиль сбил пешехода на переходе в Барнауле 1
22:32
Новосибирская полиция нашла тело безвестно пропавшей 19-летней девушки 0
21:25
Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 0
20:26
Сергей Дугин: на благоустройство дворов в Барнауле потратят 200 млн рублей 1
19:59
Взрыв газового баллона произошел в квартире в Омске 0
19:30
Ксения Собчак представила свою предвыборную программу 11
18:54
Мороз до -22 градусов и снег ждут жителей Алтайского края 24 декабря 0
18:29
Барнаульцы обсуждают инцидент с "автомобилем-призраком" на городской дороге 0
17:58
Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ дважды в жизни 21
17:17
СМИ: Сноуден разработал мобильное приложение для защиты от слежки 2
16:57
"Единая Россия" на Алтае поддержит все направления партсъезда - Романенко 4
16:29
Очевидцы: четыре человека серьезно пострадали в аварии на алтайской трассе 1
15:58
Новоалтайские полицейские задержали угонщика автомобиля, попавшего в ДТП 0
15:30
Движение машин в Барнауле ограничат из-за открытия районных елок 2
14:59
Очевидцы: маршрутка вылетела на трамвайные пути после ДТП в Барнауле 0
14:29
Семьи в РФ будут получать выплаты за первого ребенка с 1 января 2018 года 1
13:57
Губернатор Карлин: "Россия - аграрная сверхдержава с суперкрестьянством" 24
13:28
СМИ: США ввели санкции против "воров в законе" 27
12:59
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшую 14-летнюю бийчанку 0
12:29
Российские военные моряки за несколько лет открыли 11 островов в океанах 4
11:57
Семиметровый светящийся фонтан заработал на Нулевом километре в Барнауле 0
11:29
Спасенного в Горном Алтае лебедя доставят к сородичам на озеро Светлое 0
10:59
Александр Карлин приостановил принятие решения о повышении платы за детсады 16
10:27
Главы МИД РФ и Британии обменялись выпадами перед прессой 5
09:58
Порошенко сообщил об "исторической победе" Украины 13
09:29
Часть средств на счету Никиты Михалкова заморозили из-за судебных тяжб 1
08:59
Предновогодние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 и 24 декабря 0
08:29
СМИ: Трамп собирается одобрить поставки противотанкового оружия на Украину 26
08:04
Панк-группа "Операция Пластилин" отыграет на барнаульской сцене новые песни 0
07:50
Автобусы №57 в Барнауле меняют схему движения в центре Барнаула 0
07:34
С большими планами и уголовным делом: как входит в 2018-й парк "Изумрудный" 9
07:19
Быстрее, еще быстрее: насколько в России сократили срок выдачи паспорта 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 12,5 млн руб. 0
06:48
Как развлечься на выходных и куда сходить 23 и 24 декабря? 0
06:32
Лучшие фотографии года по версии журнала Time 0
06:17
Выходные в Алтайском крае стартуют в условиях солнца и легкого мороза 0
06:01
Новая ёлка на площади Сахарова радует барнаульцев световым шоу 9
05:09
Путин любит тебя: дизайнер из США выпустил коллекцию одежды на Рождество 4
04:10
Генерал США призвал готовиться к войне с Россией: "Они наблюдают" 2
03:45
Глава Татарстана на один день взял в помощники школьника 0
02:27
МОК отстранил 11 российских спортсменов от участия в Олимпиадах 19
01:15
Медведев представит реализацию предвыборной программы "Единой России" 7
00:04
Ученые создали "жидкий презерватив", который нужно втирать 12
23:47
Глава Роскомнадзора рассказал об "абсолютном" и "вселенском зле" 0
23:26
РПЦ прокомментировала установку памятника патриарху Кириллу 17
23:07
Шойгу припугнул недругов России: "Никому не советуем проверять" 5
22:45
Пользователи Сети высмеяли наряд замглавы британского МИД 8
22:27
Минкомсвязь призывает россиян оставлять меньше информации о себе в Сети 0
22:11
Молодежь запустила в интернете акцию в поддержку Путина на выборах 12

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.