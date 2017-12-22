В Facebook на текущей неделе был опубликован пост руководителя фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Марии Прусаковой о главе Волчихинского района Елене Артюшкиной, "которая не дала школьный автобус для ребятишек на межрайонное мероприятие". В этой же публикации лидер алтайских коммунистов предлагает главам районов "пройти психологический тест на наличие совести и человечности". По мнению председателя комитета по социальной политике, депутата фракции "Единая России" в краевом парламенте Татьяны Ильюченко, у ситуации есть и обратная сторона.
"Не вдаваясь в детали истории – в администрацию района обратилась общественная организация "Надежда России". Общественники подробно рассказали в письме о заключительном этапе смотра-конкурса детских коллективов и выставке творческих работ в Родино и привели список 19 учеников. Однако просьбы о предоставлении автобуса или помощи в организации перевозки детей в письме не было. Она прозвучала уже позже, устно, когда в комитет образования пришли разбираться активисты местной ячейки КПРФ. До мероприятия при этом оставалось меньше недели", — рассказала Татьяна Ильюченко.
По ее словам, правила перевозки детей очень жестко регламентированы, и этому есть свое объяснение – на кону жизни ребятишек. За строгими формулировками зачастую стоят трагедии. "Несмотря на то, что сроки уведомления истекли, не были определены ответственные за сопровождение, а мероприятие не было включено в школьный план, в комитете образования пошли навстречу и порекомендовали обратиться с ходатайством к директору школы и все-таки подать уведомление в Госавтоинспекцию", — отметила Ильюченко.
Более того, заявителям даже предложили запасной вариант заключения договора фрахтования с водителем автобуса.
"Однако, вместо того чтобы спланировать выезд и поставить в известность всех действующих лиц, КПРФ предпочла спланировать скандал. Главу района в данном случае сделали крайней, упуская тот факт, что школьные автобусы находятся на балансе школы. Добавлю, что ранее при своевременном и надлежащем документальном оформлении обращений общественному движению "Надежда России" школьный автобус выделялся. Таким образом, вместо того, чтобы политизировать ситуацию и предлагать главам тест на наличие человечности, Марии Прусаковой стоило бы разобраться в действиях своих соратников – все ли было сделано для того, чтобы ребята смогли организованно отправиться на мероприятие в Родино. Раздувая шумиху вокруг этой ситуации, коммунисты забывают о главном – о безопасности детей", — резюмировала Татьяна Ильюченко.
Комментарии
прикрылась бумажками бюрократка, таких марзей надо гнать с места глав.района
при этом оставалось меньше недели
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А сколько времени надо чтобы автобус выделить? Месяц?
Автобус без всяких проволОчек выделяется для перевозки детей только на мероприятия Единой России. Что тут не поняного? КПРФ не обладает таким админресурсом.
За громкими фразами типа "на кону жизнь детей" скрывается одно- нежелание брать на себя ответственность. Сейчас до невозможности забюрократили оформление детских перевозок предоставь вплоть до списочного состава и кто на каком месте сидит с наличием сухого пайка, кто везет, на каком автобусе и чтоб не старше 10 лет (найди такой), все это за 2 месяца до поездки, за это время все может поменяться. Короче, сидите дети дома, взрослые боятся как бы чего вдруг (А.П. Чехов "Человек в футляре". Крест на детском туризме, соревнованиях олимпиадах, конкурсах и фестивалях.
Рука руку моет?
22.12.2017 14:50
кореец
не свисти. Я свой кружок замечательно вожу на соревнования и олимпиады на приличные расстояния. Обо всех мероприятиях известно всегда заранее. Остается только озаботится только тем, чтобы предупредить администрацию школы что нужен транспорт. Дальше осталось соблюсти несколько условий:
1. Предупредить за неделю надо всего. И это не излишне. Возможно даже посты на пути будут в курсе, что едет автобус с детьми и они его будут ждать(проследить, что он проехал мимо и там все в порядке)
2. Сух.пай - пара батончиков и вода. Это дорога. и случится может все. Элементарная поломка и ожидание на трассе может обернуться вполне нервной ситуацией, которую легко скрасит шоколадка. Да просто наличие еды и питья в поездке это нормальная необходимость. Думаю надо быть полным идиотом, что бы этих элементарных вещей не понимать.
3. О списке вообще речи нет. Не дай бог авария, и первый способ узнать сколько там людей должно быть - это приказ со списком. Да и вообще ЛЮБОЙ лишний человек в автобусе с детьми(вне приказа) нормального ГАИшника насторожит. Дети это очень легкая цель.
И это всё. Что военного в том что бы это соблюсти. Ну а если отменилось, разве кто то запрещает позвонить и предупредить тех же ГАИшников ...
По сабжу.
КПРФовцы сели в лужу однозначно. Не разобравшись лезть в бучу, да ещё так ....
Директору респект. Ведь не исключено, что маленькое отступление от правил, приведет к большой беде.