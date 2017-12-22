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Единороссы заступились за главу Волчихинского района, "отказавшую" детям

, ИА "Амител"
Поводом для заочного выяснения отношений стал пост в соцсетях лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой

Фото: ekburg.tv

В Facebook на текущей неделе был опубликован пост руководителя фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Марии Прусаковой о главе Волчихинского района Елене Артюшкиной, "которая не дала школьный автобус для ребятишек на межрайонное мероприятие". В этой же публикации лидер алтайских коммунистов предлагает главам районов "пройти психологический тест на наличие совести и человечности". По мнению председателя комитета по социальной политике, депутата фракции "Единая России" в краевом парламенте Татьяны Ильюченко, у ситуации есть и обратная сторона.

"Не вдаваясь в детали истории – в администрацию района обратилась общественная организация "Надежда России". Общественники подробно рассказали в письме о заключительном этапе смотра-конкурса детских коллективов и выставке творческих работ в Родино и привели список 19 учеников. Однако просьбы о предоставлении автобуса или помощи в организации перевозки детей в письме не было. Она прозвучала уже позже, устно, когда в комитет образования пришли разбираться активисты местной ячейки КПРФ. До мероприятия при этом оставалось меньше недели", — рассказала Татьяна Ильюченко.

По ее словам, правила перевозки детей очень жестко регламентированы, и этому есть свое объяснение – на кону жизни ребятишек. За строгими формулировками зачастую стоят трагедии. "Несмотря на то, что сроки уведомления истекли, не были определены ответственные за сопровождение, а мероприятие не было включено в школьный план, в комитете образования пошли навстречу и порекомендовали обратиться с ходатайством к директору школы и все-таки подать уведомление в Госавтоинспекцию", — отметила Ильюченко.

Более того, заявителям даже предложили запасной вариант заключения договора фрахтования с водителем автобуса.

"Однако, вместо того чтобы спланировать выезд и поставить в известность всех действующих лиц, КПРФ предпочла спланировать скандал. Главу района в данном случае сделали крайней, упуская тот факт, что школьные автобусы находятся на балансе школы. Добавлю, что ранее при своевременном и надлежащем документальном оформлении обращений общественному движению "Надежда России" школьный автобус выделялся. Таким образом, вместо того, чтобы политизировать ситуацию и предлагать главам тест на наличие человечности, Марии Прусаковой стоило бы разобраться в действиях своих соратников – все ли было сделано для того, чтобы ребята смогли организованно отправиться на мероприятие в Родино. Раздувая шумиху вокруг этой ситуации, коммунисты забывают о главном – о безопасности детей", — резюмировала Татьяна Ильюченко.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

22.12.2017 13:33
- гость -

прикрылась бумажками бюрократка, таких марзей надо гнать с места глав.района

0  0
22.12.2017 13:40
- гость -

при этом оставалось меньше недели
----------

А сколько времени надо чтобы автобус выделить? Месяц?

0  0
22.12.2017 14:07
- гость -

Автобус без всяких проволОчек выделяется для перевозки детей только на мероприятия Единой России. Что тут не поняного? КПРФ не обладает таким админресурсом.

0  0
22.12.2017 14:50
кореец

За громкими фразами типа "на кону жизнь детей" скрывается одно- нежелание брать на себя ответственность. Сейчас до невозможности забюрократили оформление детских перевозок предоставь вплоть до списочного состава и кто на каком месте сидит с наличием сухого пайка, кто везет, на каком автобусе и чтоб не старше 10 лет (найди такой), все это за 2 месяца до поездки, за это время все может поменяться. Короче, сидите дети дома, взрослые боятся как бы чего вдруг (А.П. Чехов "Человек в футляре". Крест на детском туризме, соревнованиях олимпиадах, конкурсах и фестивалях.

0  0
22.12.2017 15:05
- гость -

Рука руку моет?

0  0
22.12.2017 17:29
- гость -


22.12.2017 14:50
кореец

не свисти. Я свой кружок замечательно вожу на соревнования и олимпиады на приличные расстояния. Обо всех мероприятиях известно всегда заранее. Остается только озаботится только тем, чтобы предупредить администрацию школы что нужен транспорт. Дальше осталось соблюсти несколько условий:
1. Предупредить за неделю надо всего. И это не излишне. Возможно даже посты на пути будут в курсе, что едет автобус с детьми и они его будут ждать(проследить, что он проехал мимо и там все в порядке)
2. Сух.пай - пара батончиков и вода. Это дорога. и случится может все. Элементарная поломка и ожидание на трассе может обернуться вполне нервной ситуацией, которую легко скрасит шоколадка. Да просто наличие еды и питья в поездке это нормальная необходимость. Думаю надо быть полным идиотом, что бы этих элементарных вещей не понимать.
3. О списке вообще речи нет. Не дай бог авария, и первый способ узнать сколько там людей должно быть - это приказ со списком. Да и вообще ЛЮБОЙ лишний человек в автобусе с детьми(вне приказа) нормального ГАИшника насторожит. Дети это очень легкая цель.
И это всё. Что военного в том что бы это соблюсти. Ну а если отменилось, разве кто то запрещает позвонить и предупредить тех же ГАИшников ...


По сабжу.
КПРФовцы сели в лужу однозначно. Не разобравшись лезть в бучу, да ещё так ....
Директору респект. Ведь не исключено, что маленькое отступление от правил, приведет к большой беде.

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