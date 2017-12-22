Оргкомитет Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" огласил имена финалистов из Сибири. Лишь один представитель Алтайского края пробился в финал, хотя до на это претендовали изначально 19 человек.
В следующий этап прошел 33-летний предприниматель Петр Ткалич из Барнаула, сказано в сообщении оргкомитета.
Из 30 сибирских финалистов 11 человек представляют Новосибирскую область, по три человека – Омскую, Иркутскую, Кемеровскую области и Красноярский край, по два участника – из Томской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, а также один человек из Алтайского края – житель Барнаула Петр Ткалич. Он является гендиректором и учредителем ООО "Медлайн Эксперт". Его компания занимается оптовой продажей фармацевтической продукции.
В финал, к слову, не прошли такие личности, как депутаты Алтайского Заксобрания Денис Голобородько и Иван Мордовин.
Все финалисты будут награждены образовательными грантами в размере миллиона рублей, а победители получат персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления, среди которых руководитель администрации президента России Антон Вайно, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф и другие.
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