Фото: vercity.ru
Бензин и солярка в Алтайском крае демонстрируют постоянное увеличение стоимости уже на протяжении четырех недель подряд.
Этот процесс носит общесибирский характер. Об очередном увеличении розничных цен на топливо в СФО сообщает центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.
В отчете ЦДУ за период с 10 по 17 декабря отмечается, что средние цены на автобензин АИ-92 выросли в восьми федеральных округах РФ. В Сибирском округе 92-й бензин подорожал на 14 копеек до 36,97рубля за литр вследствие повышения цен в сети АЗС одной из ВИНК в 10-ти субъектах.
Что касается цен на бензин марки АИ-95, то в Сибири средняя цена выросла на 12 копеек до 39,04 рубля за литр. Удорожание не затронуло только Омскую область и Республику Тыва.
На 25 копеек за неделю повсеместно в Сибири за исключением Тывы увеличились цены на зимнее дизтопливо. Теперь в среднем в СФО литр солярки стоит 40,71 рубля.
Если говорить непосредственно об Алтайском крае, то с 10 по 17 декабря в регионе АИ-92 подорожал на 15 копеек, АИ-95 — на 5 копеек, зимняя солярка — на 20 копеек.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, зафиксированный на Алтае рост цен на ГСМ может иметь весьма заметные последствия. Ввиду удорожания топлива перевозчики, работающие в Барнауле, заявили о намерении обратиться в городскую администрацию с просьбой увеличить стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках.
В то же время стоит отметить и то, что в Алтайском крае цены на бензин остаются одними из самых низких в федеральном округе.
Комментарии
Так нефть в 2 раза дешевле, чем 5 лет назад, вот бензин и дорожает
Цена топлива увеличилась из за того, что вследствие увеличения цены на топливо возросла стоимость его доставки
А на заправке все равно очередь!
Хотя есть на 35 с копейками за 1 литр 95 )), а там почемуто нет никого
потому что топливо поганое....поэтому там никого и нет, потом на ремонт ведра своего больше отдашь, чем за бак бензина.
в Белгороде ужу 40 саляра