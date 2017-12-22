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Мужчина заплатил муниципальному предприятию Барнаула "Горэлектротранс" 15 тысяч рублей за простой трамваев, который произошел ввиду ДТП, случившегося на проспекте Строителей.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе судебного участка № 5 Железнодорожного района Барнаула, в ходе разбирательства было установлено, что авария с участием двух автомобилей на трамвайных путях случилась по вине ответчика.
В итоге из-за невозможности продолжить движение в течение часа простаивали более 10 трамваев. Это привело к их задержке и неполучению "Горэлектротрансом" запланированных доходов.
Мировым судьей было вынесено решение о взыскании с ответчика в пользу МУП упущенной выгоды в размере 15 тысяч рублей.
Комментарии
А можно в суд подавать, если транспорт не ходит по расписанию? Чего это я мёрзну лишнее время.
Вот из-за таких утырков на путях он и ходит как попало.
Выходит, один трамвай приносит 1,5тыс в час, 25 тыс в день, 750 тыс. руб в месяц, 9 млн. руб в год - занимательная арифметика))))))
15:45, не менее занимательно, чем пеня под 30% годовых у горэлектросети, при официальной инфляции в стране - 4%, занимательные бандиты...
новый трамвай при таком раскладе будет окупаться лет 5. Вопрос: Где новый трамваи?
А билеты дешёвые, вот на трамвай и не хватает. Надо плату за проезд поднимать.