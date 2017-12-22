Более 60% опрошенных россиян поддерживают выступление российских атлетов на зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, передает ТАСС.
По данным опроса, проведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% респондентов знакомы с ситуацией с отстранением сборной России от Олимпийских игр. 62% опрошенных поддержали выступление россиян на Олимпиаде в статусе "олимпийского атлета из России", против выступили 33%.
Для 55% опрошенных победа российских спортсменов в Южной Корее станет достижением российского спорта в целом. А 45% назвали виновником сложившейся ситуации иностранные политические силы.
60% опрошенных считают, что допущенным к Играм российским спортсменам удастся войти в тройку по числу завоеванных медалей, а 25% из них верят в победу в медальном зачете.
Опрос был проведен 14 и 17 декабря. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тысячи респондентов.
Комментарии
у левого животного не сразу понял, что выпирает правая нога )))
60% опрошенных считают, что российским спортсменам удастся войти в тройку по числу медалей
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Без допинга? Не бывать этому.
60% за "позор" и за "путина" одновременно
ВЦИОМ наверное сами у себя опрос проводили. У ВЦИОМа всегда всё зашибись.
Интересно где опрос проводили ?Что нам только не стараются втюхать , дабы навязать своё мнение . Кто им даст завоевать те медали ? А потом ещё на все стороны будут орать , что мы без допинга ничего не можем . Пример тому = отобранная золотая медаль у конькобежца на недавних соревнованиях (2-3 недели назад ) доводы были фееричны :" мог помешать" , просто МОГ , но не помешал , но дисквалификация .
Нечего там делать под капитулянтским флагом .
Это позор!
Нам замечание сделали, что петь (гимн низзя), во что одеваться (форму с российскими узорами низзя), ... 60% согласились на наше местечко и всё.