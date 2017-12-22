Компания "Яндекс" назвала фильмы, сериалы, актеров, которые больше всего интересовали жителей Алтайского края в 2017 году.
Так больше всего жителей региона привлек ужастик по Стивену Кингу "Оно", который вышел в прокат в сентябре. К слову, лента собрала в мировом прокате более 500 миллионов долларов, что является рекордом для картина данного жанра. На второй строчке расположился мультфильм "Босс-молокосос". На третьем — "Викинг". Также в десятке такие фильмы, как "Последний богатырь", "Гадкий Я 3", пятые "Пираты Карибского моря", "Форсаж 8", "Стражи Галактики. Часть 2", "Притяжение", "Трансформеры: Последний рыцарь".
Самым популярным сериалом у жителей Алтайского края стал ожидаемо "Игра престолов". В десятке также "Шерлок", но при этом отсутствует третий сезон "Твин Пикса". Среди российских сериалов лидируют "Ольга", "Молодежка", "Полицейский с Рублевки".
Самой популярной женщиной года стала у жителей Алтайского края Мария Максакова. Это связано с убийством ее супруга на Украине Дениса Вороненкова — бывшего депутата Госдумы. На втором месте певица Юлия Самойлова, на третьем — Диана Шурыгина. Также жителей региона искали в интернете Дана Борисову, Анастасию Волочкову, Анастасию Шубскую, Татьяну Тарасову.
Среди представителей сильного пола жителей Алтайского края больше всего интересовали Дмитрий Билан, исполнитель клоуна Пеннивайза из "Оно" Билл Скарсгард. Кроме них в топе Александр Пашинин, Андрей Малахов, Армен Джигарханян, Хит Харингтон, Владимир Кузьмин, Кевин Спейси и Кирилл Серебренников.
Среди спортивных событий больше всего искали чемпионат мира по хоккею, Кубок конфедерации и чемпионат России по футболу.
Ранее аналитики "Кинопоиска" изучили оценки, которые ставили картинам пользователи сервиса, и выяснили, какие фильмы им больше всего понравились. А заодно составили рейтинг знаменитостей, которыми в этом году чаще интересовались. Пятая часть прошедших в прокате фильмов — это российское кино. Главные отечественные картины уходящего года — "Аритмия", "Салют-7", "Время первых" и "Нелюбовь". Только эти фильмы могут похвастаться рейтингом выше 7,5 балла из 10. Из иностранного кино пользователям больше всего понравился фильм "Ла-Ла Ленд". Топ зарубежных звёзд возглавили Том Харди.
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