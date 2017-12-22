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Выборы 2017

Где вы планируете встретить Новый год?

Дома, в окружении близких и любимых людей

Пойдем в ресторан: Новый год надо отмечать с размахом, чтобы он был счастливым

Отправимся в клуб, праздник должен быть громким и веселым

Поедем в деревню — встретим Новый год, как в детстве, в родительском доме

Уезжаем за границу

Пойдем в гости к друзьям — вместе веселее

Уже забронировали базу отдыха

В дороге: мне предстоит новогоднее путешествие

На работе

Поедем к районной елке: это событие надо отмечать всенародно

Пойдём к соседям - живем в новом доме, будем знакомиться

Перед телевизором, в одиночестве