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Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о том, что в школе на территории села Боровиха в Первомайском районе нарушен температурный режим и дети замерзают в классах.
В краевом управлении СКР отмечают, что согласно данным журналистов, образовательный процесс осуществляется в помещениях при низкой температуре, что может пагубно повлиять на здоровье школьников.
"Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации и дать правовую оценку ответственным должностным лицам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточняют в ведомстве.
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