В Новосибирске закончено расследование дела о нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении 30-летнего бизнесмена, заступившегося на улице за молодую пару, сообщает региональная прокуратура.
Как рассказала "Российской газете" представитель областного ГУ МВД, изначально дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в ходе следствия переквалифицировано в сторону "смягчения". Сейчас обвиняемому грозит максимальное наказание в виде шести месяцев ареста, вместо вероятно ожидавших его восьми лет заключения.
Как установлено следствием, мужчина вмешался в конфликт, произошедший 16 мая на Площади Ленина. Сидя за рулем припаркованного автомобиля, он увидел, как двое нетрезвых приятелей пристают к молодой паре.
Мужчина, решив не отсиживаться в машине, подошел к нарушителям спокойствия и ударил одного из них. От полученного удара 35-летний мужчина потерял равновесие, упал на спину, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и иные сопутствующие телесные повреждения.
После этого заступник вернулся в машину и уехал, даже не подозревая, что его вмешательство может обернуться уголовным делом. О том, что он объявлен в розыск, молодой бизнесмен узнал спустя несколько дней и сам явился в полицейский участок с повинной. Свою вину он и сейчас признает полностью.
Примечательно, что молодая пара, за которую вступился обвиняемый, так и не откликнулась на призывы объявиться и выступить в суде в качестве свидетелей. Теперь, уже без их показаний, которые вероятно позволили бы пролить свет на все обстоятельства произошедшего, дело по существу рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.
Комментарии
Вот и помогай после такого людям
Ещё один нормальный мужик сядет и никогда больше никому не поможет.Не захочет. Защитил он трусливых мозгляков, которые тогда струсили и сейчас боятся. Так и живут.
22.12.2017 17:41
- гость -
А если та пара была приезжей,и сейчас ни сном,ни духом о том,что нуждаются в их показаниях?В Новосибе проживают не только новосибирцы.Вернее-не только лишь все.)
тоже был в похожей ситуации, потом было потрачено куча нервов, денег... урок который вынес, с законами рашки лучше проходить мимо таких ситуаций...
Это герой нашего времени! Освободить от ареста, шпану наказать, паре общественное презрение!
Молодец мужик, зато перед собой чист, не трус и уродов наказал!
А наш суд как всегда, в этом жаль чувака, встрял.
Молодец, всё правильно сделал! Сам перед собой чист, согласен!!! А эти чепушилы сразу заяву катать, вся крутость прошла мгновенно!
Да там все прекрасно понимают ситуацию. И следствие явно на его стороне... даже благодарочка им, что переквалифицировали - это уже о многом говорит. Думаю и в суде выкрутятся и мужик не пойдет за решетку.
оп
а я вот мыслю. что надо б ему восьмёру вкатать и в камере его чтоб гнобили. а когда выйдет - ни бизнеса у "бизнесмена" ни ...
Потому как бил от души, это видно, вышел специально, хотел показать крутость значит. Покрасоваться. Вот он я какой, щас на, бац - , и всё решил
Ну вот показал... гирю к писе привязал
решака..
23.12.2017 12:40
- гость -
Привет, пьяное ссыкливое быдло.