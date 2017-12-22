Около двух миллионов граждан не смогут уехать из России на новогодние каникулы из-за долгов, пишет RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Отмечается, что специалисты ведомства будут специально дежурить во время праздников в крупных международных аэропортах,чтобы оперативно проконсультировать граждан, у которых появятся сложности с вылетом за границу из-за долгов.
В службе россиянам посоветовали проверять наличие долгов не менее чем за две недели до поездки и оплачивать их, не дожидаясь вылета.
По состоянию на 1 декабря 2017 года, ФССП выписала порядка 1,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников. Общая сумма долга по ним превысила один триллион рублей. А средняя сумма долга на одного человека составила 561,3 тысячи рублей.
На 1 декабря 2016 года сотрудники федеральной службы выписали в два раза меньше таких постановлений — 909 тысяч. Также была меньше и сумма долга — 773 миллиарда рублей. При этом средняя сумма задолженности на одного должника год назад была выше — 850,6 тысячи рублей.
Комментарии
Удивительное дело, в долгах именно те , кто ни в чем себе не отказывает.
Такие голосуют за Путина. Он и его дружки тоже ни в чём себе не отказывают. Есть на кого равняться.
22.12.2017 17:58
- гость -
а таким ка вы , может к дохтуру пора?
А совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию