Фото: правительство Алтайского края
Дума города Бийска в пятницу, 22 декабря, на последнем заседании в этом году выбрала нового мэра наукограда. Как и ожидалось, выборы прошли без особой интриги. Депутаты от "Единой России", эсеры, коммунисты поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Александра Студеникина. Депутаты от ЛДПР — за Владимира Саночкина.
По итогам голосования Студеникин набрал 27 голосов, Саночкин — три. остальные кандидаты не набрали ни одного голоса депутатов. Кроме того, на это заседании были прекращены полномочия Лидии Громогласовой, которая занимала должность до этого главы города. Также был изменен устав города. Теперь же градоначальник в Бийске будет один.
В Бийске не стало мэра в мае 2017 года, когда свой пост покинул по семейным обстоятельствам Николай Нонко. В начале декабря Студеникин встретился с губернатором Алтайского края Александром Карлиным, где они обсудили развитие наукограда.
Александр Карлин поручил Александру Студеникину держать на особом контроле вопросы развития социальной инфраструктуры наукограда. Перед органами власти города стоит задача создания в дошкольных образовательных учреждениях дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. По словам губернатора, эта работа должна быть организована в соответствии с принятыми на федеральном уровне решениями о поддержке семей с детьми.
Студеникин Александр Петрович родился в 1970 г. в Бийске. В 1994 г. окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "автоматизированное производство химических предприятий". С апреля 1994 г. по июль 2014 г. Александр Петрович работал на Бийском олеумном заводе, где прошел путь от инженера технолога до главного инженера.
В августе 2014 г. назначен заместителем начальника МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска", с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. работал в должности начальника МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска".
С декабря 2015 г. по март 2016 г. – начальник Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С апреля 2016 г. по настоящее время – начальник МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска".
С 28.03.2017 по 09.05.2017 Студеникин А.П. – исполняющий обязанности заместителя главы Администрации города.
С 10.05.2017 назначен на высшую должность муниципальной службы — заместителем главы Администрации города, осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений по исполнению полномочий Администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.
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