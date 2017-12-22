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Житель Горно-Алтайска приговорен к пяти годам колонии за совершение развратных действий в отношении двух школьниц, сообщили в республиканской прокуратуре.
24-летнему обвиняемому инкриминировали часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).
Само преступление было совершено в январе текущего года на территории, прилегающей к одной из городских школ.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
Комментарии
Вот вы пишете, а сами ни чего не знаете! На самом деле не так все было, и это можно доказать, а вот вы теперь докажите, что все было так, как вы написали!