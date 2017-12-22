Участник реалити-шоу "Дом-2" Алексей Купин стал жертвой укуса гусеницы на Сейшельских островах. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Купин опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал аллергическую реакцию: "Вот такая у меня аллергическая реакция на укус какой-то непонятной местной гусеницы. Как и когда это случилось, не знаю. Чувствую себя второй день ужасно, как вы видите на фото, выглядит это не очень мило. Сейчас едем в больницу. На Сейшелах хватает опасной живности: сколопендры, гусеницы. И последствия от укуса могут быть очень серьезными. Надеюсь, в больнице мне помогут, и я не буду похож на чудище".
Комментарии
Мутант, сожгите его да и все))))
Вот однозначно Ксения Собчак сможет управлять гражданами страны. У неё такой богатый опыт общения с людями
Хорошо покрылся,молодец!
Их там побольше то нельзя запустить, чтобы всем хватило?
Парень является платным участником низкопробного телешоу, так что пусть терпит
это не алергия, это зараха какато
Гражданина РФ укусила непонятно,что? У него нету мед страховки островов. Значит лечение за свой счёт или проект всё оплатит?