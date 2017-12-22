Житель Москвы смертельно поранился, передвигаясь по квартире в очках виртуальной реальности, передает ТАСС.
Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело 44-летнего мужчины было обнаружено в четверг в квартире на проспекте Маршала Жукова.
По предварительным данным, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол. В результате потерпевший получил ранения и от потери крови скончался на месте.
По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
матрица...
44 года, вот.....
22.12.2017 17:06
- гость -
матрица...
не нашел свою телефонную будку
по министру иностранных дел, нет?
Бредятина полная!
А почему "Материалы по теме" "Детский технопарк в Алтайском крае откроют до конца 2017 года"? Типа, от че техника с людьми делает, а вы им технопарк!
гуманнее было пригласить его для тестирования новой лестницы в Нагорный парк только бы кости поломал