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Консалтинговое бюро (КБ) "Стрелка" проанализировало доходы и расходы региональных столиц России и составило рейтинг самых бедных столиц. Как пишет РБК, исследователи разделили их на четыре группы — "бедные и зависимые", "бедные и независимые", "богатые и зависимые", а также "богатые и независимые".
Согласно исследования, Барнаул попал в рейтинг-лидеров по "бедности и самостоятельности". К таким городам также отнеслись Владивосток, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Псков и другие. Это города, которые не получают особой помощи из федерального центра.
На Дальнем Востоке, согласно результатам исследования "Стрелки", находятся 85% "бедных и зависимых городов". К таким городам, как выяснили эксперты, относятся еще и Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.
Среди "богатых и самодостаточных" столиц регионов в рейтинге консалтингового бюро — Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Также к этой категории исследователи отнесли Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пензу, Пермь, Тулу, Уфу, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.
Как можно заметить, что тут оказалось очень большое количество соседних к Алтайскому краю столиц других регионов Сибири. В частности, Томск, Новосибирск и Красноярск.
"Богатыми и несамостоятельными" эксперты сочли Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск. В европейской части России к таким городам относятся Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.
Как пишет РБК со ссылкой на слова директора КБ "Стрелка" Дениса Леонтьева, финансовая стабильность региональных центров зависит от соотношения трех основных источников бюджета — безвозмездных поступлений (обычно их 49% от всех доходов), НДФЛ (20–25%), доходов от аренды и продажи городского имущества и земли (9%).
Комментарии
Губернатору респект за Барнаул
Бедные и независимые!!!!!!!!!!)))))
Мы в группе -"Гордые но нищие"
Вперёд Барнаул! С наступающим всех!
даже среди своих так называемых "одноклассников" - Владивосток, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Псков, Барнео выделяется бедностью.
ну а сравнивать Барнео с Казанью - это верх издевательства)
Нет ," нищие , но гордые " .
Статистический бред, навеянный полетом астронавтов на Луну.
Это города, которые не получают особой помощи из федерального центра.
а то, все на самофинансировании - земельный налог увеличили в 4 раза, плату за детсад повысили на 40%...
знакомый был на путине на Дальнем Востоке, там со всей России мужики, по рассказам , более нищего региона чем алтайский край , нет. Карлина к жене в Москву!
А когда всё распродадут на что жить собираются? Бедные и гордые? Промышленность восстанавливать когда будут?
Уважаемый АБК, в этом нет вашей вины! Это целиком и полностью ваша заслуга!
Чето ерунда какая то, нормально у нас в Барнауле, да не идеал, но в целом жить можно и нужно, всех с наступающим новым 2018 годом!
Богатую и развитую Казань с барнаулом сравнивать: посмеяло
А что значит независимые?
Алтайский край разве не на дотации?
а в Грозном, получается, богатые, но не гордые
статистика все стерпит, все перемешает.