Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро признался, что покинет свой пост в апреле 2018 года, передает ТАСС.
86-летний лидер Кубы отметил, что у островного государства появится новый председатель.
Он занимает должность главы государства с 2008 года. На этом посту он сменил своего брата Фиделя Кастро.
Ранее Рауль Кастро уже говорил, что нынешний пятилетний срок на посту председателя Госсовета станет для него последним. В числе потенциальных преемников Кастро называют 57-летнего первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля.
Ранее старшая дочь Рауля Кастро Мариэла решила не продолжать семейную традицию и отказалась выставлять свою кандидатуру на высший пост в стране.
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