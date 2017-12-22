В Челябинске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, молодой человек задушил своего двухлетнего племянника из-за детского плача, когда остался наедине с ребенком.
"Женщина ушла в детский сад за пятилетним сыном, оставив подозреваемого присмотреть за двухлетним мальчиком. Когда ребенок начал плакать, подросток задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом", — говорится в сообщении.
В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста и предъявлении обвинения по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Комментарии
да уж! от таких новостей мизантропом станешь- хотя эту нелюдь человеком нельзя назвать! возможно он наркоман. они крайне раздражительны. тогда виноваты те, кто в челябе это крышует.