Фото: Amic.ru, vk.com/barneos22
Авария с участием автомиксера и легковушки Nissan Tiida произошла в центре Барнаула в пятницу, 22 декабря.
О ДТП порталу Amic.ru сообщил наш читатель, уточнив, что ДТП случилось на улице Партизанской между проспектами Ленина и Социалистический.
На фото с места событий видно, что легковушка оказалась под бетономешалкой.
В результате ДТП на улице Партизанской образовался большой транспортный затор.
Комментарии
Бетономешалка! Мешает бетон!
Бригада строителей жрёт самогон!
ага......, пока оформятся бригада строителей 2 раза нажраться и проспаться успеет
пока оформятся - бетон застынет