Жертв при обрушении дома в городе Юрьевце Ивановской области удалось избежать, благодаря бдительности одного из жильцов, сообщают "Вести".
Мужчина среди ночи заметил трещину в стене и разбудил соседей. Люди смогли вовремя покинуть здание, рассказали ТАСС в управлении Следственного комитета по региону.
В доме проживали 54 человека, все они эвакуированы и размещены в пункте временного размещения.
Отмечается, что жильцы жаловались на треск в здании. Управляющая компания провела в доме ремонт. Следствие даст оценку действий руководителей УК.
Сейчас специалисты рассматривают несколько версий случившегося: просадка фундамента, трещина и несанкционированные ремонтные работы.
Комментарии
Что-то аж захотелось застраховать квартиру.
22.12.2017 16:31
Vanadiy2014
Что-то аж захотелось застраховать квартиру.
...Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов... ©Золотой теленок