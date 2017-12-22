Фото: mvd.ru
Девушка в Горно-Алтайске повредила автомобиль таксиста, пнув по нему ногой — полиция ведет разбирательство.
Как сообщили в республиканском МВД, к правоохранителям обратился местный житель, который рассказал, что незнакомая ему девушка, будучи пьяной, повредила крыло принадлежащей ему Toyota Caldina. Сумма причиненного ущерба, по оценке мужчины, составила пять тысяч рублей.
Что касается обстоятельств случившегося, то в полиции уточняют, что заявитель работает таксистом и в ожидании заказа он припарковал автомобиль вблизи одного из магазинов. В этот момент мимо проходила компания девушек, одна из которых, подойдя к иномарке, ударила ногой по кузову автомобиля.
Владелец машины обратился к находившимся неподалеку сотрудникам ППС.
Девушку в итоге доставили в отдел. Выяснилось, что это 19-летняя местная жительница, которая ранее уже совершала преступления. Свой поступок она пыталась оправдать состоянием сильного опьянения.
Комментарии
Помяла крыло таксисту?
видать страшненькая. С красивой бы получил натурой таксист.
не распускай крылья, они же не просто мимо проходили, с чего же просто так пинать кого то.
ремонта на тыщу, если умеешь, можно самому за копейки выправить
16:47 При таком раскладе тебе табло подровнять только на пользу, а повреждения сами за неделю рассосутся!