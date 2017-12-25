Love is: как привнести "перчинку" в отношения

Неумолимо приближается Новый год, и уже вот-вот наступит та пора, когда не только дети, но и взрослые ждут настоящих чудес и, конечно, приятных сюрпризов. И очень здорово, что мы сами можем устроить волшебный праздник по своему собственному сценарию и подарки сделать своим близким и любимым людям самые что ни на есть головокружительные.

Выбор новогоднего презента – задача не из легких, а потому к нему стоит подойти не только со всей ответственностью, но и проявив фантазию и даже оригинальность. Сегодня речь пойдет о подарках для "вторых половин".

В сторону банальности

Новый год — особенное время в году, и подарки должны быть под стать моменту. Магазин для взрослых "Love is…" предлагает свою помощь в выборе необычного, "особенного" подарка. Интим-товары для любимой женщины или дорогому сердцу мужчине на Новый год – это не пошло, а незаурядно и романтично. Такой подарок поможет разнообразить интимную жизнь партнеров, разукрасить ее новыми яркими красками и освежить, возможно, немного угасший огонь страсти. Никто и никогда от этого не откажется! Укрепить отношения или перейти на их качественно новый уровень возможно при помощи игрушек и прочих товаров "для взрослых" из магазина "Love is…".

Что выбрать?

Удивить свою "половинку" незабываемым зимним вечером подарком-аксессуаром смогут люди не просто неравнодушные к своим интимным отношениям с партнером, но и обладающие поистине утонченным вкусом.

Даже если одаряемый смутится, открыв подарочную упаковку и обнаружив под ней пикантный "сюрприз", тем не менее он наверняка оценит заботу любимого человека и будет рад такому неожиданному повороту.

Итак, что предлагает магазин для взрослых "Love is…", чтобы новогодние каникулы запомнились, принеся парам блаженство, еще небывалое до этого момента наслаждение и настоящее единение?

Эротическое белье и костюмы для женщин и мужчин

В праздник, к примеру, будут актуальны костюмы Снегурочки, соблазнительное бикини с мехом, кружевные комплекты… Представленное разнообразие позволит подобрать вариант на любой вкус и удовлетворит любую фантазию. При этом все представленное белье высокого качества из отличных материалов, а костюмы аккуратно изготовлены.

Косметика с феромонами и массажные масла

Молочко для тела, женские и мужские духи. Это невероятные ароматы, среди которых каждый найдет "свой" запах. Станьте еще ближе и желаннее друг другу. Это очень тонкий вариант подарка, обещающий многое.

Подарочные сертификаты

Можно приобрести сертификат как для дальнейших покупок в магазине "Love is…", так и на посещение тренингов, которые регулярно проходят для неравнодушных влюбленных. Посетив их, можно постараться заново взглянуть на интимные отношения, научиться открывать их новые яркие грани и надолго сохранять "огонек".

Выбор за вами. При этом можно выбрать уже готовые подарочные варианты. Загадывайте и исполняйте желания друг друга, воплощая самые смелые желания, пробудите отношения, добавив в них чуть остроты. Новый год – самое подходящее для этого время.

И это еще не все, узнать полный список товаров возможно на странице магазина в спецпроекте Amic.ru "Новый год — 2018"

Как купить?

Этот вопрос, пожалуй, волнует большинство клиентов таких магазинов. Анонимность – одно из составляющих в отношениях с покупателями секс-шопов. Можно выбрать любой товар на сайте, оформить заказ и в этот же день получить его курьерской службой, оплатив при доставке. Упаковки не имеют логотипов и информации о характере товара, все происходит при полной конфиденциальности и анонимности. Заказы принимаются круглосуточно, бесплатная доставка в пределах города осуществляется с 10 до 22 часов без выходных. Возможна доставка по краю.

Также можно получить заказ или сделать покупку непосредственно в магазинах "Love is…". Удобное расположение двух филиалов в Барнауле, качественное обслуживание и широкий ассортимент располагают к приятным приобретениям. Станьте сами режиссерами своей зимней новогодней сказки для взрослых. Неповторимые моменты в отношениях – это то, что делает их крепче и горячее.

"Love is…"

Барнаул,

ул. Молодежная, 12; тел.: 8-983-549-01-29

Павловский тракт, 253; тел.: 8-953-037-15-79

sexshop-loveis.ru

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