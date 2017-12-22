Фото: altairegion22.ru
Перинатальный центр "ДАР" в Барнауле 22 декабря празднует первую годовщину с момента начала работы, сообщает телеканал Катунь 24.
За год в современном медицинском учреждении на свет появилось более 2200 малышей.
Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии по СФО Наталья Артымук, говоря о работе "ДАРа", подчеркивает, что в перинатальном центре функционирует оборудование экстра-класса.
"Здесь никакой экономии на ресурсах не было. Здесь сейчас есть все возможности для оказания высококвалифицированной помощи. И женщинам, и детям", — отметила она.
Напомним, на базе перинатального центра работают клинико-диагностическая лаборатория, центр ЭКО, отделение анестезии и реанимации, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами.
Также "ДАР" оснащен комфортабельными индивидуальными палатами совместного пребывания матери и ребенка.
Комментарии
При населении 2300тыс челов, народили 2200 младенцев.
Плохо размножаетесь товарисчи.
Каково количество умерших и уголовных дел?
Лаборатории там нет, как и кухни. На машине возят из краевой. Оборудование обычное как и везде.
Как нет лаборатории? Половина ушли с Попова.
А кухни и не предусматривалось, по проекту, потому и строили "в кластере".