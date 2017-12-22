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Региональный фонд развития создан в Алтайском крае по поручению губернатор Александра Карлина.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, глава региона подписал постановление о создании новой структуры, целью которой является поддержка инвестиционной деятельности.
Предполагается, что посредством фонда инвесторам, реализующим проекты в производственной сфере и туристической отрасли, будут предоставляться льготные займы.
Учредителем Фонда выступит краевое Минэкономразвития. Из региональной казны Фонд получит имущественный взнос в виде субсидии, предоставляемой в соответствии с правилами, утвержденными краевым кабмином.
В данный момент краевое МЭР занимается подготовкой документов для государственной регистрации фонда. Планируется, что он начнет работать в первом квартале следующего года.
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