В Барнауле произошло ДТП на выезде из города на Павловском тракте после поста ГАИ, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как видно на кадрах, полученных с камер наблюдения, автомобиль стоял в своей полосе, на встречную полосу, по которой ехала "Газель", его вытолкнула фура.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что участниками аварии стали четыре транспортных средства. К счастью, обошлось без пострадавших.
Комментарии
идущие в сторону города машины двигаются с нарушением пдд. полоса там одна а они в две едут. когда уже там дорогу расширят?
зазевался чуток!(
при повороте на лево право перестроился колёса передние должны находиться в положении прямо виноват тот кто поворачивал на лево
Опасно колесики влево поворачивать в такой ситуации: удар сзади и на встречке. А там могут и 100км в час лететь.
козел на фуре с лысой резиной надеюсь о баранку ребрами приложился? куда на хрен лететь???
Водитель легковушки-лошара. Чуть задел и встречку переехал.
Профессиональный водитель - олень
22.12.2017 21:12
гость
Налево пишется слитно!!!!