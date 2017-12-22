22 декабря состоялось торжественное вручение служебных автомобилей и снегоходных транспортных средств государственным инспекторам в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что в рамках Года экологии губернатор Александр Карлин принял решение о приобретении за счет средств краевого бюджета новых служебных автомобилей для государственных инспекторов в области охраны окружающей среды и государственных охотничьих инспекторов.
В июне текущего года в преддверие Дня эколога глава региона вручил 15 новых служебных автомобилей инспекторам в области охраны окружающей среды. Еще 17 служебных автомобилей получили государственные охотничьи инспектора.
"Сегодня по решению губернатора Алтайского края мы вручаем ключи и документы на новые служебные автомобили и снегоходы государственным инспекторам краевого учреждения "Алтайприрода". Государственные инспектора в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Алтайского края работают достаточно эффективно, обеспечивая охрану заказников, проводя учетные и биотехнические мероприятия, а также охраняя редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных. Под особой охраной находятся и природные ландшафты", - подчеркнул Лукьянов.
По его словам, обновление материально-технической базы учреждения "Алтайприрода" бесспорно сыграет очень важную роль в работе по предупреждению правонарушений в особо охраняемых природных территориях и поможет более эффективно выполнять поставленные задачи для сохранения и приумножения биологического разнообразия.
"Ведь зачастую мобильность инспектора имеет решающее значение для административного делопроизводства, привлечения нарушителей к ответственности, предотвращения экологического ущерба", — отметил Лукьянов.
Он также сообщил, что до конца 2017 года планируется приобрести еще три снегохода для охотничьих инспекторов.
Отмечается, что такое масштабное обновление служебного автопарка с момента образования в крае экологической службы происходит впервые. Общая сумма средств краевого бюджета на приобретение техники в этом году составит около 25 миллионов рублей. Парк автомобилей Минприроды Алтайского края и подведомственных учреждений пополняется на 45 единиц техники.
В заключение Лукьянов пожелал всем участникам мероприятия дальнейшей плодотворной работы и поздравил с наступающим Новым годом.
Комментарии
Еще бы депутатов ловили а то только и умеют что дела фабриковать на обычных людей
Молодцы.