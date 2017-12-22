В гостинично-развлекательный комплекс, расположенный в "Сибирской монете", ищут директора с зарплатой в 250 000 рублей, сообщает Telegram-канал Сельские новости Алтайского края.
"Обещают кормежку и жилье за счет работодателя. Деньги налом в руки", — говорится в сообщении.
Комментарии
ищут директора с зарплатой в 250 000 рублей,обещают кормежку и жилье за счет работодателя.
Согласен за половину!Обещаю жилье и кормежку за свой(!) счет,и у себя дома.Более того,клянусь даже не появляться на работе!!!)))
"развлекательный", "кормежку" и "налом" Это только меня смущает?
черная зп!
она находится в Алтайском крае в 250 км от Барнаула, близ села Ая.
Игорная зона Алтайского края, со всеми вытекающими..
Игорная зона Алтайского края, со всеми вытекающими..
Предыдущего директора постояльцы пристрелили или ушел, не дождавшись зарплаты?