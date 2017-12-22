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Опубликованы кадры горящей сауны, где гибнущие люди выпрыгивали из окон

, ИА "Амител"
Погибло 29 человек, еще 26 получили различные травмы

Фото: imgur.com

В Сети появились фотографии и видео с места пожара в сауне фитнес-центра Чечхона, Южная Корея, сообщает LIFE со ссылкой на Daily Mail.

Пожар начался с подвала и охватил все восьмиэтажное здание. Спасаясь от огня, люди вылезали из окон и прыгали с крыши на растянутые пожарными тенты. 

Всего в тушении огня было задействовано двадцать пожарных машин. Сообщается, что причиной пожара стал автомобиль, загоревшийся на внутренней парковке.

Основная часть жертв пришлась на посетителей сауны, находящейся на втором этаже фитнес-центра, там погибло двадцать человек. Всего в пожаре погибло 29 человек, еще 26 получили различные травмы.

 
 
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.12.2017 23:06
- гость -

Какой ужас.

0  0
23.12.2017 01:39
- гость -

А у нас везде автомобили под окнами, а пожарникам наплевать.

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