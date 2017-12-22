В Сети появились фотографии и видео с места пожара в сауне фитнес-центра Чечхона, Южная Корея, сообщает LIFE со ссылкой на Daily Mail.
Пожар начался с подвала и охватил все восьмиэтажное здание. Спасаясь от огня, люди вылезали из окон и прыгали с крыши на растянутые пожарными тенты.
Всего в тушении огня было задействовано двадцать пожарных машин. Сообщается, что причиной пожара стал автомобиль, загоревшийся на внутренней парковке.
Основная часть жертв пришлась на посетителей сауны, находящейся на втором этаже фитнес-центра, там погибло двадцать человек. Всего в пожаре погибло 29 человек, еще 26 получили различные травмы.
Комментарии
Какой ужас.
А у нас везде автомобили под окнами, а пожарникам наплевать.