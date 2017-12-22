В Барнауле двор дома по адресу А.Петрова, 254 украсили новогодней елкой, однако уже на следующее утро "красавица" исчезла, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам жильцов дома, после просмотра видео с камер наблюдения, установленных на соседнем магазине, выяснилось, что праздничную елку украл мужчина, проживающий в этом доме.
К тому моменту, как его нашли, он успел обрезать елку до размеров квартиры. Обрубленные веточки он не выбросил, а сделал из них украшения для своего жилища.
Елочку, пусть и в урезанном варианте, изъяли и вернули обратно во двор, на радость ребятне.
Комментарии
Скатыняка. Вот такие "люди", что считают себя ровнее соседей. Украсть общую ёлку, сорвать с клумбы цветов, выгулять на траве собаку или поставить во дворе машину. И фиг таким что докажешь, будут что-то мычать в своё оправдание, да с наездами.
Поставить во дворе машины на ночь - это 98 % обитающих на данном ресурсе. Сказать, что я их просто не люблю - значит промолчать. Скоты создали из двора коровник.. А уж про остальные описанные выше действия просто слов нет.
Быдло. И это не лечится...
22.12.2017 20:22
Vanadiy2014
+100500
А козла под суд?