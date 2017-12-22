Председатель правительства Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за работу, подчеркнув важность принятия значимых законотворческих инициатив — трехлетнего бюджета и мер по поддержке семей с детьми, сообщает РИА Новости.
"В преддверии Нового года не могу не сказать несколько слов, имея в виду ту большую работу, которую вы вели и которую вы только что завершили. Я вас с этим сердечно поздравляю", — сказал Медведев в ходе встречи с парламентариями.
Он отметил, что, как минимум половина из принятых за время осенней сессии 566 законопроектов стали результатом совместного законотворчества исполнительной власти и депутатов.
"Это действительно законопроекты, которые посвящены самым актуальным вопросам жизни страны, которых ждали люди, которые решают важнейшие задачи", — подчеркнул премьер.
Медведев также поблагодарил Госдуму за принятие законопроектов по поддержке малообеспеченных семей и семей с детьми, называемыми "демографическим пакетом", и выразил депутатам признательность за работу над бюджетом страны.
Касаясь работы в следующем году, премьер-министр заявил, что этот период будет нелегким: "Год, как принято говорить, нас ожидает не самый легкий, но наступающий год тоже ознаменуется новыми хорошими результатами, новыми победами в нашей общей работе".
Также Медведев наградил депутатов всех фракций Государственной Думы различными наградами.
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