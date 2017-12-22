Акция по поддержке участия президента РФ Владимира Путина в предстоящих выборах главы государства стартовала в интернете, ее организатором стала молодежь из разных уголков страны, передает ТАСС.
Суть акции состоит в том, что молодые люди на своих страницах в интернете публикуют с хештегом #ШтабПутина обращения к сверстникам и предлагают им объединиться для поддержки действующего президента, который намерен выдвигаться на новый срок. На настоящий момент опубликовано несколько сотен таких постов в социальных сетях, а об открытии штабов заявили студенты из более чем 40 регионов и 100 учебных заведений России.
"Среди моих друзей, товарищей, да и просто студентов много сторонников Владимира Владимировича, и мы вместе готовы помогать нашему кандидату победить! Предлагаю всем неравнодушным студентам объединиться и совместно создать студенческий штаб сторонников Путина!" - написал на странице в одной из социальных сетей студент Волгоградского технического университета Станислав Куликов.
Участники акции, судя по постам в их аккаунтах, продолжают не только заявлять об открытии студенческих штабов в поддержку Путина в регионах, но и встречаться и обсуждать дальнейшие планы. Так, исходя из записей на страницах в социальных сетях, волонтеры штабов намерены выставить наблюдателей на избирательных участках, расположенных на территории вузов, в общежитиях, проводить культурно-массовые мероприятия и акции, а также информировать студентов о ходе избирательной кампании, об их избирательных правах.
Комментарии
дети тех кто при бабках исключительно потому, что существует построенный им режим решательства-взяток-откатов и прочей знакомственности
Предлагаю создать хетшстрег#хайльПутин
Это очень правильная молодежь, но не пионеры. Тоже хотят приобщиться к кормушке
Не всю еще молодежь профукали, это радует. Девчата поддержат президента.
Мертвецов, поддерживающих путина этим хэштэгом, пока не нашли?
#ШтобПутинуПустоБылоНаВыборах ))
Блюдолизы. Впрочем и при коммуняках таких педерастов хватало и многие из них и сейчас во власти.
Хорошую мы молодежь воспитали. Понимающую.
Такие при Советах комсомольскими вожаками были, ни дня не работали в жизни, но карьеру делали и всегда сладко жили. Эти такие же, без лизания в кремль фигу кто пробьётся, вот и лижут на скорость и глубину.
Стокгольмский синдром ...
а что мне от этого будет нищита молодежь хитрая думает им теплое место будет после учебы а нам что.
СЪЕЗД КПРФ 23.12.2017г. - ЭТО ПЕРВАЯ ПОБЕДА РОССИЙСКОГО НАРОДА НАД ВОРАМИ В ЗАКОНАХ, МАРОДЁРАМИ, УГНЕТАТЕЛЯМИ И ПРОАМЕРИКОСОВСКИМИ ЛИБЕРАСТАМИ. НЕТ - ПУТИНУ! ДА - ГРУДИНИНУ!