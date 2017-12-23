Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Один из самых близких сердцам барнаульцев парков – "Изумрудный" – в уходящем году стал объектом пристального внимания широкой и неравнодушной общественности. В 2017-м широко обсуждались слухи о том, что зеленая зона может стать площадкой для жилой застройки.
Городские власти и арендаторы на это в один голос заявляли, что такая перспектива не рассматривается. Однако волнения в умах барнаульцев не прекращались. Масла в огонь подлили вырубки, произведенные в этом году на территории "Изумрудного".
К слову, это вылилось в возбуждение уголовного дела после того, как прокуратура проверила зачистку зеленых насаждений на предмет законности.
Тем не менее, на 2018 год, как подчеркивали в мэрии, в отношении парка вынашиваются большие планы. Городские власти неоднократно указывали, что в этом году на этой территории проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства.
Теперь же, под занавес этого насыщенного и непростого для "Изумрудного" года, остается ждать, каким образом на практике получит свое воплощение проект реновации парка и как это воспримут жители краевой столицы.
Комментарии
а чего теперь то... вырубили все пора нулевой цикл выводить
Дак там парка-то не осталось, так, кладбищенский луг
Новиков "МОЛОДЕЦ" ..., хозяйственник в десятом поколении
продаю квартиру в доме на второй фото
Голосуйте за путена, как грамотно, эффективно и слаженно работает его команда.
Никак не поделят его. Да посадили бы деревья, поставили ларьки с шаурмой, тир, чебуреки бы там жарили. Места же много ,всем бы чинушкам бы хватило места для ихней деятельности. А то они только рвут друг друга и лают, а дело стоит на месте
спасенного лебедя из Горного доставят к сородичам, а почему белки в парке никого не волнуют, вот кто выкорчевал все деревья, пусть столько же взрослых деревьев посадят в парке и выходят их
Парк принадлежит городу, поэт с населением необх обсудить каким быть парку. сКОЛЬКО ЛЮДИ ОБРАЩАЛИСЬ И В АДМИНИСТР И В ПРОКУРТУРУ, бесполезно, пока больше половины деревьев не убрали, не остановились
сКОЛЬКО ЛЮДИ ОБРАЩАЛИСЬ И В АДМИНИСТР И В ПРОКУРТУРУ,
А администраторы и прокураторы кто? думаете туда лучшие идут? наоборот.
Была вера в Бога, уничтожили в 1917-1937 г. Володя и Иосиф.
Был страх и вера в идеалы, уничтожили в 1985 -1999 г. Миша и Боря.
Теперь ни Бога, ни страха, значит все можно?
Воровать, вводить, увеличивать, сносить. Нефть, газ, платон, цены, налоги, ЖКХ, деревья. Ведь нет никаких сдерживающих факторов.