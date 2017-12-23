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С большими планами и уголовным делом: как входит в 2018-й парк "Изумрудный"

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Фотокорреспондент портала Amic.ru под занавес 2017-го зафиксировал бытие одного из самых главных парков Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Один из самых близких сердцам барнаульцев парков – "Изумрудный" – в уходящем году стал объектом пристального внимания широкой и неравнодушной общественности. В 2017-м широко обсуждались слухи о том, что  зеленая зона может стать площадкой для жилой застройки.

Городские власти и арендаторы на это в один голос заявляли, что такая перспектива не рассматривается. Однако волнения в умах барнаульцев не прекращались. Масла в огонь подлили вырубки, произведенные в этом году на территории "Изумрудного".

К слову, это вылилось в возбуждение уголовного дела после того, как прокуратура проверила зачистку зеленых насаждений на предмет законности.

Тем не менее, на 2018 год, как подчеркивали в мэрии, в отношении парка вынашиваются большие планы. Городские власти неоднократно указывали, что в этом году на этой территории проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства.

Теперь же, под занавес этого насыщенного и непростого для "Изумрудного" года, остается ждать, каким образом на практике получит свое воплощение проект реновации парка и как это воспримут жители краевой столицы. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.12.2017 10:02
- гость -

а чего теперь то... вырубили все пора нулевой цикл выводить

0  0
23.12.2017 10:54
- гость -

Дак там парка-то не осталось, так, кладбищенский луг

0  0
23.12.2017 11:06
- гость -

Новиков "МОЛОДЕЦ" ..., хозяйственник в десятом поколении

0  0
23.12.2017 12:35
- гость -

продаю квартиру в доме на второй фото

0  0
23.12.2017 12:49
- гость -

Голосуйте за путена, как грамотно, эффективно и слаженно работает его команда.

0  0
23.12.2017 15:09
Калдыберды Чебуреков

Никак не поделят его. Да посадили бы деревья, поставили ларьки с шаурмой, тир, чебуреки бы там жарили. Места же много ,всем бы чинушкам бы хватило места для ихней деятельности. А то они только рвут друг друга и лают, а дело стоит на месте

0  0
23.12.2017 18:12
гость

спасенного лебедя из Горного доставят к сородичам, а почему белки в парке никого не волнуют, вот кто выкорчевал все деревья, пусть столько же взрослых деревьев посадят в парке и выходят их

0  0
23.12.2017 18:19
гость

Парк принадлежит городу, поэт с населением необх обсудить каким быть парку. сКОЛЬКО ЛЮДИ ОБРАЩАЛИСЬ И В АДМИНИСТР И В ПРОКУРТУРУ, бесполезно, пока больше половины деревьев не убрали, не остановились

0  0
23.12.2017 18:43
- гость -

сКОЛЬКО ЛЮДИ ОБРАЩАЛИСЬ И В АДМИНИСТР И В ПРОКУРТУРУ,

А администраторы и прокураторы кто? думаете туда лучшие идут? наоборот.
Была вера в Бога, уничтожили в 1917-1937 г. Володя и Иосиф.
Был страх и вера в идеалы, уничтожили в 1985 -1999 г. Миша и Боря.
Теперь ни Бога, ни страха, значит все можно?
Воровать, вводить, увеличивать, сносить. Нефть, газ, платон, цены, налоги, ЖКХ, деревья. Ведь нет никаких сдерживающих факторов.

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