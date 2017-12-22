В социальных сетях высмеяли наряд постпреда Великобритании при ООН Карен Пиерс, которая прибыла в Москву в составе британской делегации во главе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает LIFE.
Фото дипломата опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На снимке Пиерс стоит в окружении мужчин в костюмах, одетая в теплое пальто, огромную меховую шапку и кожаные перчатки. Такой внешний вид британского дипломата вызвал насмешки.
Кто-то предположил, что дипломат утеплилась, потому что не доверяет России и думает, что ее хотят заморозить насмерть.
Были высказывания и о том, что дипломат оделась согласно голливудским фильмам, где русских часто изображают именно в такой одежде.
Также вопросы вызвало и несоответствие её внешнего вида канонам дипломатического этикета.
Комментарии
Высмеяли те самые, которые над Матвиенко в Саудовской Аравии не смеялись?
Да все правильно, а то вдруг в тюрьму забреют. А тут и вещички все с собой.
Хорошо высмяели,молодцы!
Ну никаких других слов кроме "онитам дауны?" не возникает ))
Сразу видно где люди без отопления живут.
Там где в верхней одежде принято даже на встречи ходить. Королевский дворец англии тоже не топится?
Представитель метрополии приехала проинспектировать туземную колонию, ей чихать на ваши насмешки
Свят, свят, показалось, Градского подгримировали.
Колготки тонковаты для такого прикида.