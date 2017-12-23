Иллюстрации: barnaul.org, fotobus.msk.ru
Схема автобусного маршрута №57 изменится в центральной части Барнаула с 28 декабря, сообщает пресс-центр городской администрации.
Целью нововведения называют повышение безопасности и разгрузка перекрестка проспекта Ленина и улицы Гоголя.
С 28 декабря автобусы №57 в сторону проспекта Красноармейского будут следовать: улица Большая Олонская (ЛДП "Спартак-2") – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее – по маршруту.
Схема движения автобусов в сторону ЛДП "Спартак-2" останется без изменений: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – улица Большая Олонская (ЛДП "Спартак-2").
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