Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена ни с кем воевать, но посоветовал не проверять обороноспособность страны на прочность, сообщает "Интерфакс".
"Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", — сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он также добавил, что в настоящее время российская армия является современной и боеспособной, и отметил ее мобильность и компактность.
Ранее стало известно, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году военные расходы страны составят 2,8 триллиона рублей.
Комментарии
"Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность"
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Да, вроде, никто и не собирался.
Бряцанье, правда, напрягает. Не надо врать, что не бряцаете.
Хорошо припугнул,молодец!
Акакий, вы правда так думаете или решили таким образом народ раззадорить?
Молодец. Отлично сказал.
Может и контрибуцию Чечне перестанет платить ?