В Москве установят памятник патриарху Кириллу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Александра Волкова.
До конца 2019 года в Москве у храма Христа Спасителя будут установлены скульптуры всех 16 предстоятелей РПЦ, в том числе и нынешнего патриарха Кирилла. Автором скульптур является Салават Щербаков.
По словам Волкова, речь не идет о "персонификации здравствующего патриарха". Его образ будет находиться в общем контексте.
"Наоборот, очень правильно, что создатели этой композиции выбрали именно такое смысловое решение, не музеефицируя образ предстоятеля Русской церкви, а подчеркивая его историческую преемственность", — подчеркнул Волков.
Он добавил, что не имеет значения, чья скульптура установлена — живого или скончавшегося человека.
По его словам, подобные ансамбли скульптур показывают исторически важную преемственность, связь времен, создают цельный образ для восприятия.
Комментарии
Аминь! Он же при жизни Святейший!!! Трижды Аминь!
преемственность, связь времен, ++++++С кем связь? Я с ним не связывался и связываться не хочу. Оболваненых много и это их беда. Основная масса как плевала на этих ряженых, так и плюет. Я в том числе.
Вот захлохнет у тебя двигатель на дельта плане сразу япончика вспомнишь.
Вот захлохнет у тебя двигатель на дельта плане сразу япончика вспомнишь+++++ Уважаемый! Было дело. Еще когда летал на РМЗ-640, т.е. Буране-глох однажды. Спокойненько сел на вынужденную. Сейчас летаю на Сузуки. Пока отказов небыло. Даже если и он откажет, ничего страшного. Сядем в лучшем виде. Высота с скорость наши союзники в этом деле. Приезжай, прокачу!!! Хватит лоб в молитвах долбить, займись делом.
Спасибо за приглашение, но я думаю что или Сузука не вывезит, или крылья сложатся- толстоват я для полётов на таком транспорте. А молюсь я только перед выпивкой с тостом "Дай Бог не последнюю!".
Ну если вес не более 100кг, то все нормально-взлетим.
На много более . Так на много, что наверно даже в сидушку невлезу. А так скажи когда, во сколько и где вы летаете- с удовольствием приедеду посмотреть. У меня два знакомых этим баловством увлекаются,но до них я пока так и не доехал.
23.12.2017 08:19
Сталинский Сокол
Сейчас летаю на Сузуки.
Сузуки - это бездуховно, ведь есть ЗМЗ у которого двойной ресурс.
Нужно Салавату быть внимательнее, что бы не перепутал детали на этот раз. Обвинять в данном случае своих подчиненных в разгильдяйстве, как все прошлые разы, будет вряд ли уместно.
Уже в наглую ворам памятники ставят. Нееет, Я против Путина, он за воров.
23.12.2017 11:47
- гость -
ему по пенису, у него 146 %
Сокол, хавербайк у вас?
Если памятник будет без часов Breguet на руке, то не очень похож на патриарха.
Какой же Кирюша убогий-господи спаси его душу.
У меня был хороший знакомый, погиб этой осенью в автоаварии-Виктор Ершов. Так вот он сам весил около 140 кг. При этом сам мастерил себе аппарат и прекрасно летал. У меня есть видео его полетов. До этого он занимался парашютными прыжками, коих у него было что то около ПЯТИ тысяч.
Дuвлюсь я на небо, та й думку гадаю, Чому я не сокил, чому не литаю ...
23.12.2017 12:36
- гость -
23.12.2017 11:47
- гость -
ему по пенису, у него 146 %
Всё ветшает и когда-то не выдерживает