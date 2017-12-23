Вечером 22 декабря на площади Сахарова "зажгли" главную ёлку края. В этом году власти города закупили новую зеленую красавицу со светящейся хвоей и видом, максимально приближенным к натуральному.
Портал Amic.ru побывал на "техническом" открытии ёлки и запечатлел её световые эффекты.
Напомним, открытие главной новогодней ёлки состоится 29 декабря.
Комментарии
Я думаю что радываются не только горожане,но и Отцы нашего города.
амик, а причем здесь амерская музыка?
чем наша не угодила?
извините конечно, но мне одному кажется по видео, что эта "елка" еще уродливее, что была в прошлом году? там была хотя бы поуже вроде, а здесь прям жирный конус какой-то?
вот на фото 90-ых такая симпотная елка была, в 2000-ых она тоже разжирела, но все равно была на елку похожа.... а эта вообще срамота какая-то, не позорились бы..
Ледяные композиции в этом году очень красивые, молодцы ребята!!
Елочный конус большой очень.
Конус с огоньками, все как то скучно.Хоть бы иллюминацию норм сделали, если, так называемая елка такая уродливая. Зачем отдавать столько денег за нее, когда можно было на деревянный конус навешать гирляндочку..
Американская музыка хотя и веселая и задорная, по моему несколько не уместна для нашей страны находящейся под многогодовыми санкциями и антисанкциями. "Тама" поется не совсем про праздник Нового года. Подмена понятий так привычна для наших людей, что уже никого не удивляет и не возмущает.
Да. Скажите пожалуйста, звезда, то наша - пятиконечная, российского производства? Или какая попала? бездумно купленная по дешевле в рамках тендера с китайского базара?
Звезда пяти, шести , восми, девяти конечная никому не принадлежат.
Вы же от советов отказались , какая пятиконечная вам